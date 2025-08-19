Salió a hacer ejercicio, pero ya no volvió: Desaparece exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

La desaparición de Gilberto Ruiz Chivis, exalcalde de Jalcomulco, Veracruz, ha activado la alerta de las autoridades, tras ser visto por última vez el pasado jueves 14 de agosto, cuando salió de su domicilio para hacer ejercicio.

A más de 3 días de que se emitiera la ficha de búsqueda, se sigue sin saber nada del exfuncionario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien estuvo al frente del municipio durante los periodos 2008-2010 y 2014-2017.

¿Cómo desapareció el exalcalde de Jalcomulco?

De acuerdo con familiares, Ruiz Chivis salió de su casa alrededor de las 18:00 horas, pero se desconoce el rumbo que tomó, y si su desaparición involucra terceros.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha de localización que describe al exalcalde como un hombre de 48 años, 1.76 metros de altura, de piel morena y cabello entrecano corto y ondulado.

Además, se detalla que presenta una discapacidad visual y auditiva y utiliza placa dental. Por ello, autoridades solicitaron a la ciudadanía que, en caso de tener información que pueda ayudar a su ubicación, la compartan de manera inmediata.

¿Qué dijo la Fiscalía por desaparición del exalcalde?

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la Fiscalía General ya investiga el caso, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

“Está en investigación la carpeta de desaparición de exalcalde Gilberto Ruiz Chivis, no quiero adelantar detalles porque se está trabajando con la familia, pero pronto habrá respuesta”, indicó sin decir más palabras.

A través de redes sociales, los familiares han organizado diferentes jornadas de búsqueda por distintas calles de la localidad, aunque hasta el momento no se tiene ningún indicio.

¿Quién es el exalcalde en Jalcomulco?

Gilberto Ruiz Chivis no solo se destacó en la política local, sino que también era ampliamente conocido en su comunidad como el ‘Doctor Chivis’.

En dos ocasiones, el abanderado por el PRD ocupó el cargo de presidente municipal, y se le reconoció por su compromiso con la protección de la Cuenca de La Antigua.

Así como por su participación activa en la lucha contra la presa de ‘Propósitos Múltiples Xalapa’, vinculada con la empresa Odebrecht.