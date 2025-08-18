VIDEO: Mujer intenta robarse a bebé en el mercado El Molinito, en Naucalpan, Edomex

La tarde del sábado 16 de agosto, las alertas se encendieron en Naucalpan, luego de que un bebé fuera sustraído en inmediaciones del mercado El Molinito, en el Estado de México (Edomex).

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, lograron dar con el paradero del menor, aunque de la mujer que presuntamente se lo llevó ya nada se supo.

VIDEO: Así captaron a la mujer que presuntamente se robó un bebé en El Molinito

De acuerdo con los primeros reportes, la madre del pequeño se percató de su desaparición y de inmediato dio aviso a las autoridades y a las personas que se encontraban en el lugar.

Mediante cámaras de seguridad, se pudo observar a una mujer vestida con camisa de cuadros y cubrebocas salir con el bebé en brazos. El video marca la fecha del 16 de agosto a las 15:59 horas, momento en que la mujer se abre paso entre los pasillos del lugar.

Tras la denuncia, autoridades implementaron un cerco de seguridad que incluyó patrullajes a pie y a bordo de unidades, además del cierre de accesos en la periferia del mercado.

Rescatan a bebé presuntamente robado en Naucalpan

Al ver la reacción de los locatarios, la mujer habría decidido abandonar al bebé en las inmediaciones del tianguis. Minutos después, el pequeño fue localizado sano y salvo, por lo que fue entregado a su madre.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y logró huir antes de ser detenida. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades, que analizan las imágenes para dar con la presunta responsable.

Madre dejó a su hija encargada, pero se la robaron en Teotihuacán

Apenas una semana antes de lo ocurrido en Naucalpan, una mujer identificada como Isela “N” presuntamente se llevó a una menor de edad en el municipio de Tonanitla, luego de que la madre la dejara encargada para poder ir a trabajar.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, la madre regresó a casa y descubrió que ni su hija ni la mujer estaban. Más tarde recibió una llamada en la que la sospechosa le pedía dinero para regresar con la niña desde un hotel.

Tras días de búsqueda, agentes de la Fiscalía ubicaron a la menor en Teotihuacán y detuvieron a Isela “N” junto con un hombre identificado como Eduardo Rafael “N”.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, acusado del delito de privación ilegal de la libertad. La niña fue entregada sana y salva a su madre.

