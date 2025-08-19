¡Hasta corralón! Esta es la multa por no hacer el reemplacamiento en Edomex antes de agosto 2025

El tiempo se agota: ¡Últimos días! Si no haces el reemplacamiento Edomex obligatorio antes del 31 de agosto del 2025, tu auto puede terminar en el corralón y con una fuerte multa de miles de pesos.

El Gobierno del Estado de México recordó que el reemplacamiento Edomex 2025 es obligatorio, por lo que hizo un llamado urgente.

El programa arrancó el 1 de abril y está dirigido a propietarios de vehículos particulares cuyas placas fueron emitidas en 2020 o antes. Para cada terminación de placa se estableció un mes específico para realizar el trámite, aunque el portal digital sigue habilitado para quienes aún no lo concluyen.



Terminación 9 y 0: puedes realizar el trámite en el mes de agosto

¿Cuál es la multa por no cambiar placas en Edomex?

La sanción principal es la multa de $2 mil 262.80 pesos, equivalente a 20 veces la UMA actual, pero existen consecuencias adicionales: sin placas actualizadas no se puede verificar el vehículo, lo que genera un nuevo gasto de $3 mil 394 pesos por multa de verificación.

¿No has reemplacado?

Te pueden multar, quitar las placas, mandar al corralón y ni verificar vas a poder.

Reemplacar sale más barato que todo eso.

Hazlo antes del 31 de agosto de 2025 y sigue manejando tranquilo. 🚗✅

¿Me pueden llevar al corralón por no hacer el reemplacamiento en Edomex?

Además, agentes de tránsito pueden retirar las placas y enviar el auto al corralón, obligando al propietario a pagar también el arrastre y la estancia.

Por ello, autoridades exhortan a los automovilistas a no dejar pasar el plazo y aprovechar el beneficio de descuento. El reemplacamiento no solo evita sanciones, también mantiene en orden el padrón vehicular del Estado de México.

Precio y requisitos del reemplacamiento en el Estado de México

El programa está vigente hasta el 31 de agosto de 2025. Dentro de este periodo, los automovilistas aún pueden acceder a un beneficio de 100 por ciento de descuento al realizar el trámite, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Para realizar el reemplacamiento Edomex debes reunir y presentar la documentación que a continuación se indica, procura que los documentos sean legibles y estén vigentes, además recuerda que el trámite es personal o puede delegarse con el poder o acreditación correspondiente:

