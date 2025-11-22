Dos mujeres desaparecieron en Mazatlán; una es hija de madre buscadora

En Mazatlán desaparecieron dos mujeres identificadas como Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38. Familiares y colectivos de búsqueda Sinaloa se mantienen en alerta. Ambas fueron vistas por última vez el 19 de noviembre de 2025 en la colonia Palos Prietos, y desde ese momento no se conoce su paradero.

La organización Fray Juan de Larios A.C. compartió la ficha y pidió difundir la información, señalando que una de ellas es familiar de una integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEM). La urgencia es mayor porque, según los testimonios, ambas se encontraban juntas cuando desaparecieron.

Las autoridades estatales activaron el Protocolo Alba y advirtieron que, debido al tiempo transcurrido sin noticias de ellas, podría existir riesgo para su integridad. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada pidió a la población aportar cualquier dato que permita localizarlas.

¿Quiénes son las dos mujeres que desaparecieron en Mazatlán?

Herminia Guadalupe Rivera Rendón



Edad: 53 años

Estatura: 1.57 m

Tez: clara

Cabello: largo, lacio, castaño claro

Complexión: robusta

Ojos: café claro

Vestía: blusa con rayas negras y short negro

Señas particulares:

- Verruga blanca en el costado derecho del cuello

- Cicatriz en pantorrilla izquierda por mordida

La denuncia se presentó el 20 de noviembre, un día después de que su familia dejara de verla.

Teresa de Jesús Morales Ontiveros



Edad: 38 años

Estatura: 1.63 m

Tez: morena clara

Cabello: largo, lacio, negro

Complexión: mediana

Ojos: café oscuro

Vestía: pantalón azul marino y body blanco

Señas particulares:

- Lunar oscuro en el antebrazo izquierdo

Al igual que en el caso de Herminia Guadalupe, su desaparición se registró en el domicilio ubicado en la colonia Palos Prietos.

Colectivos piden apoyo urgente para encontrar a Herminia y Teresa

La organización Fray Juan de Larios A.C. pidió a la ciudadanía difundir ampliamente la información, resaltando que las primeras horas son clave para su búsqueda. FUNDEM también se sumó al llamado, debido a que Herminia Guadalupe es hija de una integrante del colectivo.

¿A dónde reportar información sobre su paradero?

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas habilitó los siguientes números de contacto:



800-890-90-92

667-715-55-88

Cualquier fotografía, dato, ubicación o testimonio puede ser determinante para localizarlas.