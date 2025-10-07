Caso Lex Ashton: Giran orden de aprehensión contra el supuesto asesino del CCH Sur

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) giró una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, el estudiante del CCH Sur acusado de homicidio y lesiones tras el violento ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre dentro del plantel.

Aunque la orden ya fue emitida, el joven de 19 años no ha sido detenido porque continúa hospitalizado, recuperándose de fracturas en las piernas y el cráneo que sufrió cuando se lanzó desde un edificio al intentar escapar. Elementos de la Policía de Investigación permanecen atentos a su evolución médica, pues será arrestado en cuanto reciba el alta y puesto a disposición del juez que lo requiere.

Lex Ashton se encuentra en proceso de recuperación de una delicada intervención quirúrgica desde hace una semana. El procedimiento fue necesario para extraer un coágulo de su cabeza, una lesión grave que sufrió como consecuencia de un intento de fuga fallido.

Un mensaje que anticipó el ataque de Lex Ashton en el CCH Sur

Horas antes del ataque, Lex Ashton publicó un mensaje inquietante en Facebook: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura.” También compartió imágenes portando una sudadera negra con la palabra Bloodbath (que significa “baño de sangre”) y sosteniendo un pico, dos navajas, un pasamontañas y guantes, objetos que habrían sido utilizados durante la agresión.

De acuerdo con la investigación de la FGJCDMX, alrededor de la 1 de la tarde, Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años, en el estacionamiento del colegio. Las heridas en el cuello y abdomen fueron fatales.

Un trabajador administrativo, identificado como Armando “N”, de 65 años, intentó intervenir y también resultó lesionado; fue trasladado a un hospital donde se reportó estable.

Tras el ataque, Lex Ashton intentó huir, pero al verse acorralado por compañeros y personal de seguridad, subió a un edificio del plantel y se arrojó al vacío. Cayó desde varios metros de altura, lo que le provocó fracturas graves, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

Lex Ashton pertenecía a los Incels

Supuestamente Lex Ashton cometió este ataque motivado por su ideología Incel, significa que es una comunidad identificada como célibes involuntarios, los cuales le tienen rencor y odio a las mujeres, culpándolas de su falta de relación amorosa y sexual. En esta ocasión, Lex Ashton atacó a un estudiante que tenía novia, supuestamente en forma de venganza.

Más casos de violencia por parte de los Incels

El viernes pasado, detuvieron a un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), luego de que anunció una masacre escolar el pasado 29 de septiembre en venganza de los llamados Incel. Aseguró que había sufrido bullying por parte de compañeros y maestros y que todos iban a pagar por eso, ya que decía que se burlaban de él por ser gordo y feo.

Incluso señaló en un posteo en Instagram, que Lex Ashton era su héroe y exhibió varios perfiles de compañeras de la escuela que lo rechazaron. Debido a todo esto, las autoridades escolares implementaron un protocolo de seguridad en conjunto con la policía estatal y la Fiscalía General del Estado, como resultado de los operativos, lograron detenerlo antes de que cometiera la masacre.

