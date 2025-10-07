Momento en que sustraen a 2 niños en Ixtlahuaca, Edomex; activan Alerta Amber para Einar y Briana

¡Alerta en el Estado de México! En redes sociales circula el momento en que dos menores de edad fueros sustraídos en el municipio de Ixtlahuaca, al norte de la entidad mexiquense.

Los niños, identificados como Einar Kelem Lanuza y Briana Donají Lanuza, fueron abordados por cuatro personas dentro de una lavandería ubicada en la zona de Conjunto Urbano Industrial.

Ante el reporte, autoridades confirmaron que los menores ya están siendo buscados, aunque primeras indagatorias sugieren que el hecho está vinculado a un conflicto familiar.

🚨🔔⚡🇲🇽 | Dos niños fueron sustraídos, en una lavandería en Ixtlahuaca, Estado de México, por tres adultos (dos hombres y una mujer) que huyeron en una Jeep Renegade negra. El caso es un conflicto familiar por custodia, no un secuestro delictivo. La FGJEM y el Ayuntamiento… pic.twitter.com/DPIdHVm8sZ — Azteca (@MORRIS80766176) October 7, 2025

VIDEO: Sustraen a los niños Einar y Briana en Ixtlahuaca

En un video difundido en redes sociales, se puede observar al pequeño Einar cerca de la entrada de una lavandería, mientras su hermana Briana aparece y abre la puerta.

En ese momento, una mujer vestida con short y camisa de rayas carga al niño, mientras que dos hombres ingresan al lugar e intentan sacar a la niña, siguiendo las indicaciones de la mujer.

Poco después, llega un tercer hombre, quien ayuda a sacar a la fuerza a Briana, mientras los responsables suben a ambos menores a una camioneta tipo Renegade negra.

¿Quiénes son los menores sustraídos en Ixtlahuaca?

Debido a que los pequeños podrían ser víctimas de algún delito, se activó la Alerta Amber, por lo que en redes sociales se difundieron las fichas de búsqueda:

Briana Donají Lanuza, de 5 años, tiene una complexión delgada, es de tez morena, cabello negro lacio. No se especifican cicatrices, aunque la última vez vestía un chaleco rosa con gorro y figuras de estrellas blancas y doradas, pants rojo y sandalias de plástico color crema

Einar Kelem Lanuza tiene 3 años, de complexión delgada, de tez blanca, tiene cabello castaño lacio. Al momento de los hechos, vestía una sudadera de felpa azul con manchas moradas, chaleco azul rey, pants rojo y sandalias de plástico color azul.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha sido notificada, y se solicita a la ciudadanía compartir cualquier información que pueda ayudar a localizar a los niños.

A través de Facebook, testigos aseguran que los menores fueron subidos a una camioneta tipo Renegade, pero hasta el momento se desconoce su paradero.