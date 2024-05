Día del Padre 2024 se recorre de fecha en México: ¿Cuándo se celebra y en qué estados?

Con el objetivo de agradecer la dedicación, el esfuerzo, las enseñanzas y el amor incondicional, en México, cada tercer domingo de junio se celebra el ‘Día del Padre’; sin embargo, al igual que el ‘Día de la Madre’, esta festividad no es un día feriado oficial, por lo que muchos papás no tienen garantizado el descanso para celebrar con sus familiares. En este año 2024, el panorama será diferente, pues tras aprobarse una regulación, varios padres mexicanos podrán gozar de un día libre obligatorio.

¿En qué estados y cuál será la ‘nueva’ fecha del Día del Padre 2024?

En Baja California, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en semanas recientes, aprobó una nueva regulación para que los trabajadores públicos estatales tengan un día de descanso obligatorio para celebrar el ‘Día del Padre'. Tras firmar un acuerdo de las Condiciones Generales de Trabajo de las y los empleados al servicio del estado, se instauró que cada tercer viernes de junio sea de asueto para aquellos que son papás.

La mandataria estatal destacó que esta iniciativa surgió como un reconocimiento a los hombres en su estado, los cuales atienden día a día a los ciudadanos, “quienes reciben sus solicitudes, sus quejas, quienes están ahí en tiempos de lluvia, en tiempos de huracanes, de tormentas, de temblores, ahí están siempre trabajando en beneficio de la sociedad”.

¿Desde cuándo entrará en vigor esta actualización?

Será el próximo viernes 14 de junio que los trabajadores estatales en Baja California tendrán un día de asueto; sin embargo, en el resto del país, esta celebración no cambiará de fecha, por lo que se mantendrá en el calendario cada tercer domingo de junio, por lo que en este 2024 se festejará a los papás el domingo 16 de junio.

Es importante mencionar que las empresas privadas no están sujetas a aprobar esta fecha, por lo que al no participar, no estarán obligados a pagar un salario adicional, pues la Ley Federal del Trabajo no reconoce a este día como obligatorio.