¡Delicioso! Hoy 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan; ¿cuántos te comerás para festejar?

Hoy 16 de octubre 2023 se celebra el Día Mundial del Pan, alimento tradicional, delicioso y fundamental en la comida mexicana. El pan es uno de los alimentos elaborados más antiguos que existen y que hoy en día continúan como parte primordial de nuestra alimentación.

¿Por qué el 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan?

La Federación Internacional de Panaderos (UIB), estableció que el 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan con la finalidad de dedicarle un día tanto a su historia como al futuro del pan, uno de los alimentos elaborados más antiguos que existen y que ha sobrevivido hasta nuestros días y que forma gran parte de nuestra alimentación.

La jornada también está destinada a que los panaderos compartan sus experiencias acerca de las materias primas con las que se elabora el pan además de sus recetas o novedosas creaciones para continuar con el incremento de la infinidad de variaciones de este alimento.

Este es el Origen del pan

El pan se volvió una comida típica y se remonta a las más antiguas culturas que han habitado la Tierra. Desde la antigüedad, este exquisito alimento ha sido elaborado utilizando el trigo. El Día Mundial del Pan se celebra para conmemorar este delicioso alimento.

El pan en sí es un alimento bastante simple que tiene como base principal, agua y harina. A esta sencilla receta se le puede agregar tantos ingredientes como le plazca a los panaderos que comúnmente les añaden semillas como nueces, lino, calabaza, cebolla, ajo, etc. Cabe señalar que el pan que comúnmente consumimos, suele elaborarse con harina de trigo pero en la actualidad también puede prepararse con centeno, maíz, espelta, etc.

¿Cuánto pan se consume en México?

En México, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) señala que el consumo anual de pan es de 33.5 kilogramos por persona.

De esta cantidad, se estima que los mexicanos consumen un 70 por ciento de pan blanco, como bolillo, teleras, baguette, ciabattas, pan de caja, etc. Mientras que el 30 por ciento restante corresponde al consumo de pan dulce, galletas, pasteles y repostería en general.

El consumo de los mexicanos se divide:

70% pan blanco

En México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, el Estado de México, Sonora, Michoacán y la Ciudad de México, son las entidades del país en las que se encuentra un mayor número de panaderías o unidades económicas que se dedican a la industria panificadora.

¿Cuál es el pan dulce favorito de los mexicanos?

La concha La dona Los cuernitos La oreja El bisquet.



Países con mayor consumo de pan en el mundo

Conforme a World of Statistics, entre los 10 países que mantienen un mayor consumo per cápita de pan al año, no se encuentra México.



Turquía con 199.6 kilogramos Serbia con 135 kilogramos Bulgaria con 131.1 kilogramos Ucrania con 88 kilogramos Chipre con 74 kilogramos Argentina con 72 kilogramos Portugal con 70 kilogramos Polonia con 70 kilogramos Dinamarca con 70 kilogramos Grecia con 70 kilogramos.