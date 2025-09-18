Mariana Jiménez Zamora deja el PAN tras conflictos internos y se integra a MC

El panorama político en Tlaxcala experimenta un cambio significativo. La diputada federal Mariana Jiménez Zamora confirmó este miércoles su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) para incorporarse a las filas de Movimiento Ciudadano (MC).

La legisladora, que representa a Tlaxcala en la Cámara de Diputados, difundió un comunicado en sus redes sociales en el que explicó su decisión, en un contexto marcado por tensiones internas dentro del PAN estatal.

Fracturas internas y conflictos en el PAN

La salida de Jiménez Zamora se da luego de un año legislativo que evidenció fracturas profundas en el PAN a nivel local. La llegada de Ángelo Gutiérrez Hernández a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) generó incomodidad entre varios liderazgos del partido.

Incluso, en semanas recientes, se registró una manifestación de protesta en contra de Gutiérrez Hernández, en la que los inconformes fueron agredidos con la detonación de extintores.

En su momento, Jiménez y otros integrantes del PAN aseguraron que no abandonarían la bancada pese a las discrepancias, sin embargo, las recientes renuncias confirman lo contrario.

La diputada decidió dar un paso al costado, dejando atrás las filas del blanquiazul para integrarse formalmente a Movimiento Ciudadano, donde se sumará a la bancada naranja en la Cámara de Diputados.

Otros movimientos en el tablero político

Mariana Jiménez no es la primera figura que deja el PAN en Tlaxcala para afiliarse a MC. Hace poco más de un mes, Julio César Hernández Mejía, expresidente municipal de Apizaco, también renunció al partido y se unió a la fuerza naranja, incluso inaugurando una «Casa Naranja» en el municipio rielero. Este tipo de movimientos refleja la creciente atracción de MC hacia liderazgos descontentos con la dirigencia panista.

Con su incorporación a Movimiento Ciudadano, Jiménez Zamora fortalece la presencia del partido naranja en Tlaxcala y amplía su influencia dentro de la Cámara de Diputados.