“Debe sentirse decepcionada": Ricardo Monreal pide a Gutiérrez Luna dar la cara frente a su vida lujosa

El escándalo en torno al lujoso estilo de vida del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la diputada del PT Diana Karina Barreras, ha provocado una fuerte fricción interna en Morena. Ante la polémica, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ha alzado la voz, pidiendo a Gutiérrez Luna que “dé la cara” y aclare la situación.

El llamado de Monreal no es solo una exigencia de rendición de cuentas, sino también un recordatorio contundente sobre la línea de austeridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a todos los integrantes del partido y —supuestamente—es un pilar principal dentro de la autodenominada Cuarta Transformación.

Monreal afirma que la presidenta Sheinbaum está decepcionada de algunos morenistas

Monreal no se limitó a la petición de una respuesta, sino que enfatizó la importancia de mantener la congruencia con los principios de Morena. “Ella debe sentirse decepcionada cuando ve este tipo de expresiones que ocurren y que han ocurrido y que las llamadas de atención y posicionamientos que ha tomado van a tener eco. Estamos a tiempo”, afirmó Monreal, destacando que el liderazgo de Sheinbaum debe ser un faro de guía para todos los demás morenistas.

El desfile del guardarropa millonario de Gutiérrez Luna y su esposa “Dato Protegido”

Parece ser que el “starter pack” para ser diputado de Morena es tener un guardarropa lujoso, como es el caso de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa “Dato Protegido”, pues a ambos se les ha visto con un estilo de vida ostentoso muy contrastante del discurso de austeridad republicana.

El análisis de las publicaciones de la pareja en sus redes sociales ha revelado una colección de artículos de alta gama. Para Sergio Gutiérrez Luna, se han identificado piezas como:



Una mochila de 12 mil 500 pesos

Lentes de 11 mil pesos

Zapatos de la marca Ferragamo valuados en 17 mil pesos

Chamarras que van desde los 12 mil hasta los 27 mil pesos.

A estos artículos se suman un anillo de casi 50 mil pesos

Relojes cuyo valor individual asciende a los 185 mil pesos.

Por su parte, el guardarropa de su esposa, Diana Karina Barreras, no se queda atrás. Entre los artículos que ha mostrado en sus redes destacan:

Chamarra de 32 mil 500 pesos.

Anillo de 102 mil pesos.

Collar de diamantes de 115 mil pesos.

Collar Botegga Veneta de 16 mil pesos

de 16 mil pesos Anillo Tifanny Paloma’s graffiti Love de 17 mil 500 pesos

Mientras la 4T promueve un gobierno cercano al pueblo y sin excesos, las imágenes de la pareja de diputados exhibiendo su riqueza dejan en claro un contraste inaceptable.