¡Se cansaron! Diputados sesionan solo 28 minutos y se toman cinco días de descanso

La Cámara de Diputados reanudó actividades este martes, pero la jornada legislativa duró apenas 28 minutos. En ese breve lapso, los legisladores cumplieron con un solo punto en la agenda: la elección de la nueva Mesa Directiva que encabezará los trabajos en el recinto de San Lázaro.

Una vez concluida la votación, se levantó la sesión, dejando en evidencia el ritmo con el que los diputados iniciaron este nuevo periodo.

El hecho ha generado críticas, pues apenas regresaron de un receso legislativo y ya se tomaron cinco días más de descanso antes de volver a sesionar.

¿Cuándo será la próxima sesión del Senado?

De acuerdo con el calendario aprobado, la próxima sesión ordinaria está programada para el martes 9 de septiembre. Hasta entonces, las curules permanecerán vacías, mientras los legisladores cuentan con un margen de varios días sin actividad formal en el Pleno.

La pausa ha sido cuestionada no solo por la ciudadanía, sino también por analistas que subrayan la urgencia de discutir temas clave en el Congreso.

La fecha en que llegará el paquete económico

En medio de esta pausa, se confirmó que el lunes 8 de septiembre el Gobierno federal entregará a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, documento que incluye la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este último establecerá el monto del gasto público contemplado para el próximo año, así como los rubros prioritarios de inversión y financiamiento. La Ley de Ingresos, por su parte, definirá el esquema de recaudación de impuestos, bienes y servicios que sostendrán dicho presupuesto.

El contraste entre la importancia del Paquete Económico y la falta de actividad en el Pleno ha generado molestia entre diversos sectores.

Ciudadanos y especialistas señalan que los legisladores parecen más preocupados por extender sus descansos que por analizar y discutir proyectos que impactarán directamente en la vida de millones de mexicanos.