¿Zumbidos en los oídos? Crean dispositivo capaz de reducir o eliminar los síntomas del Tinnitus

¿Zumbidos en los oídos? Ese molesto sonido o ruido que se percibe de manera constante y que no se puede “apagar”, es un trastorno conocido como Tinnitus que afecta a millones de personas en Estados Unidos y en otros países como México. Aunque por ahora no existe una cura conocida, ya existe un dispositivo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que podría entrenar al cerebro para que ignore ese zumbido en los oídos y ayude a aliviar esa afección.

¿Qué es el Tinnitus o Acúfenos?

El Tinnitus que también es conocido como Acúfeno, es la percepción de un sonido que no tiene una fuente externa, es decir, que otras personas no pueden escucharlo. Por lo general, el Tinnitus se describe como un zumbido en los oídos, sin embargo, en algunos otros casos, las personas también perciben otro tipo de sonidos como un timbre o un rugido.

Lenire, dispositivo capaz de reducir o eliminar los síntomas del Tinnitus

Lenire es un dispositivo capaz de entrenar al cerebro para que ignore el zumbido en los oídos y ayudar a aliviar la afección del Acúfeno; esto es posible gracias a un tratamiento llamado neuromodulación bimodal que combina dos estimulaciones: una son los tonos agudos y tonos graves reproducidos a través de unos auriculares y otra mediante los pulsos eléctricos suaves generados por un dispositivo que se coloca dentro de la boca.

Nuevo tratamiento para reducir los síntomas del Tinnitus

Científicos señalan que este tratamiento debilita las vías del Tinnitus, además de que distrae al cerebro para que no se concentre en el zumbido en los oídos.

Shahrzad Cohen, audióloga, señala que “el cerebro tiene el poder de curarse a sí mismo y estamos aprovechando ese poder al introducir esta señal, las dos señales de dos estimulaciones diferentes, la estimulación de la lengua y la audición”.

Durante los últimos diez años, Cohen trabajó con pacientes con Tinnitus y ella asegura que de unos cien pacientes que atendió con Lenire, 87 notaron una mejoría ante su Acúfeno

Jeff Matchan, es un hombre de 60 años con Tinnitus y dice que, si bien el zumbido en los oídos no ha desaparecido por completo, le molesta mucho menos desde que comenzó a usar el dispositivo: “He escuchado relatos de personas que, con el tiempo, el cerebro comienza a ignorar más esos sonidos. Y el cerebro, en cierto modo, reprograma esas vías y ya no los escucha tanto, o incluso puede que desaparezcan por completo. Me encantaría que eso sucediera, pero creo que el éxito consiste simplemente en no estar tan molesto por eso todo el tiempo y no estar concentrado en ello”.

Descubre cómo Lenire puede mejorar tu calidad de vida

En el primer ensayo de Lenire, más del 80% de los 326 participantes reportó una mejora respecto el grado de gravedad de su Tinnitus tras un período de 12 semanas de tratamiento.

Ross O’Neill es el fundador de Neuromod Devices y el principal inventor de Lenire, señala que: “No es una cura… Lenire es un avance significativo en términos de estándares de atención. Es el primer y único tratamiento que ha sido aprobado por la FDA sobre una base de datos clínicos. Por eso creemos que es un avance significativo en términos de tratamiento del Tinnitus”.