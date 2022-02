Tinnitus: UNAM explica qué es, si tiene cura y sus causas

Para millones de personas el silencio absoluto no existe y esto podría deberse a una condición conocida como tinnitus, ¿qué es, cuál es la cura y sus causas según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)?

La Máxima Casa de Estudios detalló que el acúfeno o tinnitus es “una enfermedad consistente en la percepción de un sonido sin que exista una fuente que lo origine, como un zumbido o silbido, que puede afectar uno o los dos oídos”.

José Antonio Talayero Petra, profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la palabra tinnitus proviene de un latinismo que significa tintineo y, en español, la enfermedad se conoce como acúfeno.

Esta afección puede ser intermitente o constante, intensa o moderada, con ruidos graves o agudos, y quien la padece escucha zumbidos, pitidos, siseos, murmullos o tintineos, precisó la UNAM.

Al explicar qué es tinnitus , la institución abundó en que puede afectar a las personas que están más expuestas a ruido constante y con altos decibeles, como los empleados de una fábrica o de la industria musical.

¿Cuáles son las causas de la tinnitus?

La UNAM puntualizó que el origen del acúfeno puede provenir de varios lugares del sistema del oído (interno, medio o externo), por lo que su estudio requiere la identificación de la estructura concreta donde aparece.

El zumbido puede ser causado por infecciones en el conducto auditivo externo o tapones de cerilla, otra causa es cuando el oído medio tiene líquido acumulado y no se drena de forma correcta.

“Otras razones son la disminución de la audición heredada, su pérdida súbita que se manifiesta con este sonido u otro tipo de lesiones a nivel interno que oprimen el nervio de la audición”, abundó la Universidad.

Talayero Petra dijo que en algunos casos no hay un trauma previo ni estrés mecánico, sin embargo, el zumbido en el oído se detona y puede causar una discapacidad importante.



Por ejemplo, en el sueño hay personas que prestan más atención al zumbido que a su alrededor y, en consecuencia, tienen una disfunción crónica.

¿Qué dice la UNAM sobre la cura de la tinnitus?

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, no existe una cura para las personas que tienen acúfeno, sino un tratamiento para que la enfermedad no afecte su vida cotidiana y evitar que progrese a una sordera definitiva.

“Lo primero es determinar cuál es la razón del zumbido, además de cuándo aparece y cuánto dura, ya que no siempre se trata de una pérdida de audición, sino que existen causas agudas y crónicas”, agregó la UNAM.

Mencionó que en ocasiones se puede aminorar la intensidad de los tintineos a través de medicamentos, los cuales solo puede recetar un especialista.

Según la UNAM, la tinnitus es una enfermedad que hace algunos años sufrió Luis Miguel, la cual presuntamente se dio “por un trauma acústico, es decir, una lesión local a nivel del oído interno, que causó un daño celular y que el cerebro lo interpreta como si hubiera un zumbido permanente”.

Un hecho más reciente es la investigación “Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19 associated audiovestibular dysfunction”, publicada en la revista Nature, que reportó casos de pacientes que presentan tinnitus.

Como parte de la investigación se analizaron 10 casos de pacientes que tuvieron Covid-19, un virus que pudo afectar las células del oído interno y derivó en el zumbido como secuela .

“Ninguno de nuestros pacientes tuvo evidencia de infección del oído medio en el examen otológico o en las imágenes radiológicas, mientras que todas las personas presentaron en análisis una infección viral directa o inflamación del oído interno y el nervio cocleovestibular y esto pudo ser la causa de los malestares”, señaló la investigación.