¿Sube o baja el dólar hoy? Tipo de cambio en México este 5 de septiembre de 2025

El precio del dólar estadounidense y otros indicadores financieros registran cambios diarios en sus cotizaciones; ¿necesitas conocer el precio del dólar hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio durante la jornada de hoy viernes 5 de septiembre de 2025.

Compara las cotizaciones de los principales indicadores financieros para que tomes decisiones informadas. Descubre cuánto más pagarás por cada dólar y cómo afecta este cambio a tu economía. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero!

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.75 a la compra y se vende en $19.19 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 5 de septiembre de 2025.

Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este viernes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche: ¡Dólar hoy Banco Azteca 2025!

Conoce cuánto aumenta el costo por cada dólar y de qué forma este cambio puede impactar en tu economía diaria|“Banco Azteca”

Precio del Dólar Canadiense hoy 5 de septiembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $12.15 a la compra, mientras se cotiza en $14.15 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de viernes 5 de septiembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy viernes 5 de septiembre de 2025

¿Vas pa´l otro lado? ¡Conoce el Precio del dólar hoy en Tijuana! Durante esta jornada de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, el dólar hoy en Tijuana se vende en $18.70 pesos.

Entérate del Precio del dólar hoy en Tijuana|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 5 de septiembre de 2025?

El precio del Bitcoin inició la jornada de hoy viernes 5 de septiembre de 2025, en 112 mil 134 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un alza del 1.27% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda (BTC) abrió el día ubicándose en 2 millones 83 mil 841 pesos por unidad; una recuperación del 0.49% en comparación con su cierre de ayer.

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago que no requiere de banco central o administrador único para su funcionamiento.|“Google”

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 5 de septiembre de 2025?

El precio del petróleo extendió su caída a una tercera sesión el viernes, encaminándose a una pérdida semanal por primera vez en tres semanas, ya que las expectativas de un mayor suministro y un sorpresivo incremento en los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron las preocupaciones sobre la demanda.

Los futuros del crudo Brent hoy cayeron 1.33 dólares, o 1.99%, a 65.66 dólares el barril a las “13:23" (GMT), mientras que el crudo estadounidense West Texas hoy bajó 1.36 dólares, o 2.14%, a 62.12 dólares.

Petróleo Brent: $65.66 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $62.12 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 61.60 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.