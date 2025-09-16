Es un ‘match’ con la ley: Detienen, otra vez, a Simon Leviev, “El Estafador de Tinder”

Las autoridades de Georgia anunciaron la detención de Simon Leviev, conocido como “El Estafador de Tinder”, la cual sería la segunda vez que cae ante la justicia.

Shimon Yehuda Hayut, nombre real del personaje, quedó detenido el 15 de septiembre de 2025 en la ciudad de Batumi, por las fuerzas de seguridad del país europeo, en respuesta a la petición de captura emitida por la Interpol, aseguró el Ministerio del Interior de Georgia. No obstante, no brindaron detalles de la razón por la cual está aprehendido.

¿Quién es El Estafador de Tinder?

Simon Leviev, de 34 años de edad, saltó a la fama después de que un documental de una plataforma de streaming reveló que realizaba fraudes y diversos delitos financieros, por los cuales se hizo de la suma de 10 millones de dólares.

Entre los años 2017 a 2019, Leviev cometió un esquema de suplantación de identidad, en la cual creó un personaje donde supuestamente era un millonario.

El hombre fingía ser el heredero de un magnate de diamantes y por medio de la aplicación de citas Tinder pedía préstamos a mujeres, los cuales no devolvía. Leviev ha negado las acusaciones.

No es la primera vez que detienen al Estafador de Tinder

Ya en 2019, Simon Leviev fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude en un caso separado, por lo cual recibió una sentencia de 15 meses de prisión, pero después quedó en libertad al pasar sólo cinco meses tras las rejas.

¿Cómo actuaba el Estafador de Tinder?

En una serie documental, las mujeres víctimas de Leviev aseguraban que el sujeto las enamoraba con un estilo de vida de lujo con jets privados y vacaciones a destinos exclusivos.

Las mujeres aseguran que el sujeto las pretendía con regalos lujosos y viajes para ganarse su confianza. Después de ello, Simon Leviev fingía que era perseguido por sus supuestos enemigos y posteriormente les pedía a las mujeres que le transfirieran importantes sumas de dinero antes de romper el contacto con ellas.

Por ejemplo, Cecilie Fjellhoy, una de las víctimas, le dio al Estafador de Tinder más de 270 mil dólares, casi cinco millones de pesos, a lo largo de su relación.

