Morena y PRI vuelven a disputarse la gubernatura en las Elecciones Edomex 2023

Edomex es uno de los únicos estados de la república mexicana que no ha sufrido alternancia política desde la década de 1940 con la llegada al poder del PRI, por lo que dicha entidad se ha logrado colocar dentro del centro de atención en el marco de las elecciones 2023 del próximo 4 de junio.

El Estado de México, ha sido gobernado en toda su historia por el PRI hasta el día de hoy, pues el gobernador actual es Alfredo del Mazo, sin embargo, antes de el, los gobernadores anteriores como Eruviel Ávila, el expresidente Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel Rojas y Emilio Chuayffe, también fueron candidatos provenientes del Partido Institucional.

Elecciones Edomex 2023, catalogadas como históricas

Las elecciones Edomex 2023 son consideradas trascendentales en la historia de la política debido a dos razones principales, aunado al hecho de que según datos del Instituto Nacional Electoral, sería la jornada electoral con más votantes que participarán.

El primer motivo de llamar a dichas elecciones como históricas, se debe a que sería la primera ocasión que la entidad será liderada por una mujer, pues Alejandra del Moral de la alianza "Va por el Estado de México" y Delfina Gómez abanderada de "Morena", son las dos candidatas para la gubernatura del Edomex.

Y por otro lado, porque sería uno de los estados que después de más de 80 décadas de ser gobernado por el partido tricolor, tendría la posibilidad de respirar otros aires si es que el partido opositor, Morena, con Delfina Gómez como su abanderada, gana las elecciones.

Revalidad entre Morena y PRI presente durante la Elección Edomex 2023

¿Cuál fue el resultado electoral de las últimas elecciones Edomex 2021?

No es la primera vez que el partido de Morena se enfrenta con el gran bastón del Partido Revolucionario Institucional en una contienda electoral. La más reciente fue hace dos años, donde se llevaron a cabo elecciones locales en donde se elegirían diputaciones locales y ayuntamientos.

Las elecciones federales de México de 2021, fueron las elecciones que se llevaron a cabo en México el 6 de junio de 2021 organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo al IEEM, los resultados definitivos de la integración de la LXI legislatura del Edomex 2021-2024, fueron los siguientes:



22 Diputadas y diputados electos por principio de mayoría relativa de la alianza Juntos Hacemos Historia, integrada por el partido Morena , el Partido del Trabajo ( PT ) y el NAEM : Partido Nueva Alianza Estado de México.

, el Partido del Trabajo ( ) y el : Partido Nueva Alianza Estado de México. 22 Diputadas y diputados electos por principio de mayoría relativa de la alianza PRI-PAN-PRD.

Un diputado electos por principio de mayoría relativa del PAN.

En el caso de las diputaciones elegidas por principio de representación proporcional fue el siguiente:



4 Diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional del PAN.

6 Diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional del PRI .

. 2 Diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional del PVEM .

. 10 Diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional de Morena .

. 2 Diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional de MC .

. Un Diputado electo por principio de representación proporcional del NAEM.

|IEEM

Para el caso de la elección de los 125 ayuntamientos, 50 de ellos fueron por la alianza "Va por el Estado de México", mientras que Morena, sólo 30 municipios. La alianza guinda logró la reelección en 14 municipios, incluyendo Ecatepec.

¿Cómo fue la Elección Estado de México en 2017?

Otra contienda electoral donde Morena y la alianza del PRI se vieron las caras fue en las elecciones estatales del Estado de México 2017, que se llevaron a cabo el domingo 4 de junio de dicho año por el IEEM.

En ellas se renovó el cargo de gobernador del Estado de México, cargo que en ese entonces ocupaba Eurivel Ávila, igual abanderado del PRI.

Los candidatos de ese entonces eran:



Alfredo del Mazo Maza por el PRI.

Josefina Vázquez Mota por el PAN.

Delfina Gómez por Morena.

Finalmente, con más del 97.5% de las actas computadas, el PREP marcaba el 33.72% de voto a favor de Del Mazo, quien fue elegido como nuevo gobernador, sobre su contendiente Delfina Gómez de Morena, quien tenía a su favor una votación de 30.82%.

|Central INE

si Morena resulta ganador en las Elecciones Edomex 2023, crecería el dominio del gobierno guinda, al ser el Estado de México el 21 estado en su poder.

