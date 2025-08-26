“Ella quiere vivir, no se vale lo que hicieron con ella": la historia detrás del rescate de la bebé abandonada en Metro UAM

Una mujer que se encontraba realizando su trabajo como todos días en los baños de la estación UAM de la Línea 8 del Metro CDMX, en la alcaldía Iztapalapa, cuando se llevó la sorpresa de su vida al encontrar a una bebé abandonada.

Con rapidez y valentía, logró poner a salvo al bebé mientras alertaba a las autoridades. Hasta el momento las investigaciones continúan, pero el relato de quien la encontró ha conmovido a usuarios y vecinos.

#CDMX | Un recién nacido fue abandonado en el área de sanitarios públicos localizados al interior de la estación UAM-I de la #Línea8 del @MetroCDMX.



El pequeñito fue resguardado por policías de la SSC y llevado al hospital. pic.twitter.com/oju1j75dwy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

Así fue como María Pérez Cisneros encontró a la bebé en un bote de basura

La mañana de este lunes, una bebé recién nacida fue rescatada tras haber sido abandonada dentro de un bote de basura en la estación UAM-I del Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio de María Pérez Cisneros, alrededor de las 7:30 de la mañana acudió a tirar la basura de los baños cuando notó que el bote tenía un peso inusual. Al revisar, descubrió que en su interior se encontraba una recién nacida.

“Cuando me di cuenta de que era un bebé, lo dejé en su lugar y salí a pedir ayuda a una amiga que vende desayunos; ella vino y sacó a la bebé que estaba dentro del bote de basura. Una muchacha que vende jugos me regaló una cobija y con esa envolvimos a la bebé”, relató.

María explicó que la bebé estaba boca abajo, respiraba con dificultad y comenzó a sangrar por la boca. Minutos después, policías acudieron al lugar y trasladaron a la menor a una clínica de Iztapalapa para recibir atención médica.

Visiblemente conmovida por la situación que había vivido, la mujer aseguró que el hallazgo le causó tristeza y angustia, aunque se mostró aliviada al saber que la bebé logró sobrevivir. “Me siento bien, tranquila, qué bueno que ella está viva, gracias a Dios que ella está viva”, expresó.

Hasta el momento no se tiene información sobre los padres del recién nacido abandonado recién nacido abandonado en los baños públicos de la Línea 8 del Metro CDMX, por lo que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Policías capitalinos dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones, así como para resguardar al bebé en las estancias correspondientes.