Elon Musk revela en Saturday Night Live que tiene asperger

Elon Musk, el propietario de empresas como SpaceX y Tesla, fue el anfitrión del famoso programa Saturday Night Live (SNL), donde hizo una impactante revelación.

“Creo que justo ahora estoy haciendo historia. Soy la primera persona con Asperger en presentar SNL. Al menos la primera en admitirlo. Así que esta noche no haré mucho contacto visual con el reparto. Pero no se preocupen, se me da bastante bien hacer de ‘humano’ en modo de emulación”, dijo en tono burlón Elon Musk, en su intervención inaugural.

Esta fue la primera vez que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del planeta, habló sobre su padecimiento.

Anteriormente, el propietario de SpaceX, de 49 años, había sido señalado por su estilo monótono para hablar, lo que incluso había traído memes sobre que supuestamente no es humano.

“Es genial ser el anfitrión de ‘Saturday Night Live’, y en verdad, lo digo en serio. A veces, después de que digo algo, tengo que aclarar que va en serio”, añadió el millonario.

Durante la semana, hubieron muchas dudas sobre cómo llevaría el programa, pues muchas veces Elon Musk ha sido catalogado como una personalidad soberbia y difícil de tratar, pero las impresiones que dejó ante el público asistente fueron en general positivas, pues a lo largo del programa, el magnate se burló de sí mismo, principalmente de sus siempre controversiales tuits, además de que recordó el cuando fumó marihuana en un podcast, en una transmisión en vivo.

“A todos los que he ofendido, sólo quiero decirles que he reinventado los autos eléctricos y que voy a enviar a humanos a Marte en un cohete. ¿Creían que iba a ser un tipo tranquilo y normal? ¡No lo creo!”, añadió el polémico magnate.

“Sé que a veces digo o publico cosas extrañas, pero así es como funciona mi cerebro”, explicó Musk.

El también propietario de Tesla no intervino desde el principio del programa, donde los miembros del elenco dieron un mensaje por el Día de las Madres, que en Estados Unidos se celebra este domingo.

En cuanto a la música, Miley Cyrus fue la encargada de amenizar el programa, donde interpretó “Light of a Clear Blue Morning”, original de Dolly Parton.

En una de sus intervenciones, sorprendió que también se unió al elenco la madre del magnate, Maye Musk, quien contó una anécdota sobre cómo era su hijo a los 12 años.

El también dueño de SpaceX participó en casi todos los sketches, e incluso interpretó a Wario, personaje del universo Mario Bros, de Nintendo.

Medios especializados resaltaron el apoyo que el elenco del programa dio al controversial empresario, además de que las empresas de Musk también fueron incluidas en los sketches.

Te puede interesar: ¡Se Renta! El famoso antro Patrick Miller dice adiós a la Roma

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es una condición catalogada dentro del espectro del autismo, asociada a la dificultad de interactuar e integrarse socialmente.

Algunos expertos han catalogado esta enfermedad como ‘autismo de alto funcionamiento’, por la separación social que puede traer consigo.

Te puede interesar: Layda Sansores, al estilo de Gambito de Dama, desata memes en redes