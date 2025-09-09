Precio del dólar HOY 9 de septiembre de 2025: Peso inicia la semana con fortaleza

En la apertura de la primera semana laboral completa de septiembre, el peso mexicano muestra una apreciación frente al dólar, en una jornada en la que los mercados financieros globales operan ya con normalidad tras el feriado en Estados Unidos de la semana pasada.

Este martes 9 de septiembre, la moneda nacional se ve impulsada por un entorno de optimismo moderado y un ligero debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio refleja este buen desempeño del peso en el arranque de la jornada.

Precio del dólar hoy martes 9 de septiembre de 2025 en Banco Azteca

Si necesitas comprar o vender dólares, Banco Azteca te ofrece una de las mejores tasas del mercado. Este martes, el dólar se ubica en $17.65 pesos a la compra y se vende en $19.14 pesos en ventanilla bancaria.

Recuerda que puedes acudir a cualquiera de sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los siete días de la semana.

Precio del dólar en México hoy martes 9 de septiembre | Banco Azteca

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 9 de septiembre de 2025?

En la frontera, donde el flujo de divisas es constante, el precio del dólar en Tijuana se reporta en un promedio de $18.63 pesos a la venta en las principales casas de cambio de la ciudad.

Costo del dólar canadiense hoy 9 de septiembre de 2025 en México

Para quienes realizan transacciones con Canadá, el dólar canadiense en Banco Azteca cotiza este martes en $12.10 pesos a la compra y en $14.10 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 9 de septiembre de 2025?

El mercado de criptomonedas opera con volatilidad. Este martes, el precio del Bitcoin presenta un ligero retroceso, cotizando alrededor de los 112 mil 850 dólares por unidad.

Al tipo de cambio actual en México, esto equivale a un valor aproximado de 2 millones 086 mil 645 pesos.

El precio del bitcoin en las primeras horas de hoy martes 9 de septiembre | Foto: Google

¿Cuál es el precio del petróleo este martes 9 de septiembre?

El mercado energético muestra una tendencia mixta este martes. Los precios del petróleo operan con ligeras variaciones mientras los inversionistas evalúan los recientes informes sobre la oferta y la demanda global, con un ojo puesto en el conflicto en el Medio Oriente.

