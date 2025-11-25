¡Ojo con la multa! Así queda el Hoy No Circula para este martes 25 de noviembre

El programa Hoy No Circula aplicará el martes 25 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas permanentes para reducir la emisión de contaminantes y mantener una mejor calidad del aire en el Valle de México.

Si necesitas planear tus traslados, aquí te explicamos qué vehículos deben quedarse en casa, los horarios, las excepciones y los municipios donde aplica, para evitar sanciones económicas o el arrastre de tu automóvil al corralón.

¿Qué autos no circulan este martes 25 de noviembre?

De acuerdo con la normatividad vigente, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:



Holograma 1 y 2

Placas terminación 3 y 4

Engomado color rojo

Estos autos no podrán circular en el horario comprendido entre las 5:00 y las 22:00 horas, tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex que forman parte de la Megalópolis.

Los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos, están exentos de la medida, por lo que podrán circular sin restricciones.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera en los siguientes municipios mexiquenses integrados a la Zona Metropolitana del Valle de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

En caso de circular sin autorización, tu automóvil puede ser retenido por la autoridad, enviado al depósito vehicular y se te aplicará una multa conforme al Reglamento de Tránsito la cual ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos. Estas sanciones pueden representar un gasto significativo, por lo que es fundamental verificar si tu auto puede circular antes de salir a las calles.

