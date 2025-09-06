Horror en San Luis Potosí: Entrenador detenido desnudo con niña de 12 años en un auto

En San Luis Potosí se registró un indignante suceso que conmocionó a la comunidad. Jesús Jaime “N”, de 40 años, fue detenido en flagrancia por el delito de violación en contra de una menor de 12 años. Según las autoridades, el hombre, quien es un entrenador de fútbol, fue encontrado desnudo dentro de un auto junto a la niña, lo que generó una rápida intervención por parte de la policía municipal.

Encuentran a hombre desnudo con una niña en un auto en San Luis Potosí

Un grupo de agentes de la Guardia Municipal efectuaba un recorrido de seguridad en la colonia Las Pilitas, sobre la calle Demócrito, cuando se detectó a un auto sospechoso: un carro deportivo en color rojo y con vidrios polarizados, aparentemente abandonado. Al inspeccionar, encontraron a dos personas en el asiento trasero, una de ellas sin ropa.

Luego de recibir la orden, el sujeto identificado como Jesús Jaime “N” descendió del auto y fue arrestado de inmediato. La menor fue rescatada, además de que se activaron los protocolos de protección infantil, contactando a su familia para brindar el apoyo correspondiente.

Jesús Jaime “N”, detenido tras ser sorprendido desnudo dentro de un auto con una niña de 12 años en SLP|“Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP”

¿Quién es el agresor y qué denuncian los familiares?

La madre de la niña informó que el detenido es entrenador de fútbol de sus hijas y que presuntamente mantenía amenazas hacia ellas; este dato alarmante apunta a un posible caso de abuso reiterado a menores bajo su cuidado.

El agresor fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para enfrentar cargos por violación y posibles agresiones previas.

¿Cómo denunciar un acto de abuso sexual en San Luis Potosí?

Si necesitas denunciar un abuso sexual en San Luis Potosí, estos son los canales oficiales para recibir ayuda:

Denuncia virtual: A través del portal de la Fiscalía General del Estado , donde se puede denunciar de forma confidencial y segura.



, donde se puede denunciar de forma confidencial y segura. Denuncia presencial: Acudiendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer o Derechos Humanos , con orientación legal y acompañamiento psicológico.



, con orientación legal y acompañamiento psicológico. Líneas de atención: Marcar al 911 o acercarse al DIF estatal, que canaliza casos de violencia sexual.

Este lamentable caso en San Luis Potosí es un llamado urgente a la vigilancia constante sobre las personas que tienen contacto directo con menores y a fortalecer la denuncia y protección hacia los niños. ¿qué pasos se pueden tomar para garantizar un entorno seguro para todas las niñas y niños?

