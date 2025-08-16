Caso Alma Elena Sánchez: Lo que se sabe de la mujer encontrada sin vida en construcción de la Narvarte

La búsqueda de Alma Elena Sánchez Marcelo, una joven de 30 años desaparecida desde junio, llegó a un trágico final, destapado a lo largo del viernes 15 de agosto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó que el cuerpo de una mujer, hallado oculto bajo cemento en una construcción de la colonia Narvarte Oriente, corresponde al de la joven originaria de Chiapas.

Las autoridades ya han identificado a un hombre como posible responsable del crimen y han iniciado las acciones para su localización y captura.

¿Qué pasó en la obra de la Narvarte? El terrible hallazgo de Alma Elena Sánchez

El primer descubrimiento se realizó el jueves 14 de agosto, como parte de las diligencias de una denuncia por desaparición presentada formalmente el 7 de agosto, aunque su familia comenzó a reportar su ausencia desde días antes.

Agentes de la Fiscalía, en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas, llevaron a cabo una inspección en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

#LoÚltimo | Una mujer sin vida fue localizada en una obra en construcción ubicada en la calle Zempoala de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Esto en seguimiento a investigaciones por la desaparición de una mujer, identificada como Alma Elena, proveniente de #Chiapas,… pic.twitter.com/cyjRmhNmlv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

En el lugar, un binomio canino detectó una “zona de cemento de reciente creación” que no formaba parte de la estructura original del edificio. Con el apoyo de especialistas y del Heroico Cuerpo de Bomberos, los peritos procedieron a retirar el material, encontrando el cuerpo sin vida de una mujer, cuyo deceso, según la Fiscalía, “habría ocurrido de manera violenta”.

¿Quién era Alma Elena Sánchez Marcelo?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, Alma Elena era una joven de 30 años que recién había llegado a la capital en busca de nuevas oportunidades. Los datos ofrecidos por la FJC CDMX se resumen con las siguientes características y datos:



Fecha de desaparición: 15 de junio de 2025.

15 de junio de 2025. Lugar de desaparición: Colonia 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza.

Colonia 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza. Circunstancias: El mismo día que llegó a la Ciudad de México, procedente del estado de Chiapas, se desconoció su paradero.

El mismo día que llegó a la Ciudad de México, procedente del estado de Chiapas, se desconoció su paradero. Señas particulares: Tenía una cicatriz en el antebrazo izquierdo, la ausencia de cuatro dedos (índice, medio, anular y meñique) en la misma mano, y un tatuaje en la clavícula derecha con la leyenda “Sentimiento, elegancia y...”.

Familiares compartieron la búsqueda de Alma Elena en redes sociales, junto a un video en donde se le observa en labores de construcción

Familiares compartieron la búsqueda de Alma Elena, junto a un video en donde se le observa en labores de construcción, con la esperanza de difundir su situación y hallar a la mujer.

¿Qué se sabe del presunto asesino de Alma Elena en la Narvarte?

La Fiscalía de la CDMX informó que, como parte de las diligencias, “se ha identificado a un hombre como posible involucrado en los hechos”. Aunque no se ha revelado su identidad, las autoridades ya realizan las acciones de búsqueda correspondientes para su localización y presentación ante la autoridad judicial.