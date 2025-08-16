Metro CDMX hoy 16 de agosto de 2025: Últimas noticias | Retrasos en Línea 3 y Línea A
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 16 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC); ¿cómo va el avance de trenes HOY sábado 16 de agosto de 2025?
Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro de la Ciudad de México; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 16 de agosto.
EN VIVO
Retrasos y aglomeraciones en Línea 3
Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Metro: abren las instalaciones pero inician el servicio muchísimo después, quince minutos par cada salida, como buenos burócratas primero desayunan y después a atender a la gente #linea3 dirección Indios Verdes retrasos y aglomeraciones en cada estación.
@MetroCDMX abren las instalaciones pero inician el servicio muchísimo después, quince minutos par cada salida, como buenos burócratas primero desayunan y después a atender a la gente #linea3 dirección Indios Verdes retrasos y aglomeraciones en cada estación— Alejandro (@Alejand92325890) August 16, 2025
Largas esperas por trenes en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Oiga señor metro se tardará en pasar en agrícola en la línea A es que ya llegamos rato esperando y no hay metros”.
Oiga señor metro se tardará en pasar en agrícola en la línea A es que ya llegamos rato esperando y no hay metros pic.twitter.com/I9997tcVvV— paola Ortiz (@paolaOrtiz32094) August 16, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de agosto de 2025
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 10° C pic.twitter.com/cxLvjj0cGq— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 16, 2025