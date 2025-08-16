Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy 16 de agosto de 2025: Últimas noticias | Retrasos en Línea 3 y Línea A

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 16 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Escrito por: Arturo Engels
Metro EN VIVO: ¿Qué pasa hoy sábado 16 de agosto de 2025?

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC); ¿cómo va el avance de trenes HOY sábado 16 de agosto de 2025?

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro de la Ciudad de México; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 16 de agosto.

EN VIVO

Retrasos y aglomeraciones en Línea 3

Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Metro: abren las instalaciones pero inician el servicio muchísimo después, quince minutos par cada salida, como buenos burócratas primero desayunan y después a atender a la gente #linea3 dirección Indios Verdes retrasos y aglomeraciones en cada estación.

Largas esperas por trenes en Línea A

¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Oiga señor metro se tardará en pasar en agrícola en la línea A es que ya llegamos rato esperando y no hay metros”.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 16 de agosto de 2025

Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Metro CDMXSSC CDMXCDMXTransporte en México

