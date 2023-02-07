Estados Unidos continúa con la búsqueda de los restos del globo chino

La Guardia Costera de Estados Unidos impuso el lunes 6 de febrero una zona de seguridad temporal en aguas frente a Carolina del Sur durante la búsqueda y recuperación militar de escombros de un globo chino derribado por un avión de combate estadounidense, mientras la Casa Blanca dijo que mantendría un enfoque tranquilo de las relaciones con Beijing.

La búsqueda por los restos del globo chino comenzó el domingo 5 de febrero con personal que desplegaron la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los restos del globo chino cayeron enfrente a la costa de Carolina del Sur a una profundidad estimada de 14 metros, menos de lo que esperaban los funcionarios, por lo que sería más fácil de encontrar, dijo un alto funcionario según CNN.

Los buzos de la Marina buscarán los escombros, mientras que también hay "embarcaciones no tripuladas que pueden recuperar la estructura", dijo el funcionario, auqneu aún no están seguros de cuánto tiempo les tomará recuperar cualquier equipo del globo.

Estados Unidos derribó el presunto globo espía el sábado 4 de febrero después de haber sido visto en el espacio aéreo estadounidense frente a la costa de Carolina del Sur. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que la decisión se tomó bajo la dirección del presidente Joe Biden.

Beijing, sin embargo, dijo que la aeronave había hecho una entrada no intencionada al espacio aéreo estadounidense debido a fuerza mayor. También, condenó el derribo del globo chino como una "obvia reacción exagerada" e instó a Washington a mostrar moderación.

Los funcionarios estadounidenses han minimizado el impacto del globo chino en la seguridad nacional, aunque una recuperación exitosa podría dar a Estados Unidos una idea de las capacidades de espionaje de China.

ATLANTIC OCEAN 📍 Today the U.S. military began collecting the remnants of a Chinese high-altitude surveillance balloon shot down by an #AirForce fighter over the weekend.



Read the full story here: https://t.co/tQzEcs9Dnp pic.twitter.com/R5BbK3Vc7f — U.S. Navy (@USNavy) February 7, 2023

Relaciones tensas con China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los periodistas que su opinión siempre fue que el globo chino debía ser derribado y descartó la pregunta de si el incidente debilitaría las relaciones entre Estados Unidos y China.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el vuelo del globo chino sobre Estados Unidos no había hecho nada para mejorar las ya tensas relaciones con China y desestimó la afirmación de Beijing de que tenía fines meteorológicos como una prueba de credulidad.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el enfoque de las relaciones de Estados Unidos con China se mantendría en calma, y que dependía de China decidir si quería aprovechar una reunión entre Biden y el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre pasado.

La aparición del globo chino provocó un revuelo político en Estados Unidos y provocó que el principal diplomático estadounidense, Antony Blinken, cancelara un viaje del 5 al 6 de febrero a Beijing que ambos países esperaban estabilizaría sus inestables relaciones.