Estados Unidos podría quedarse sin dinero a partir del 1 de junio, advierte Janet Yellen

Estados Unidos podría incurrir en un impago de su deuda a principios de junio, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen; mientras que los políticos forcejean por el aumento del límite del endeudamiento del Gobierno.

En una nueva carta dirigida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Janet Yellen, secretaría del Tesoro de la "Unión Americana", prevé que el país podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas antes del 1 de junio, sin es que el Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado que ahora espera ser capaz de pagar todas las obligaciones del Gobierno sólo hasta el día 1 de junio sin un aumento del límite de la deuda federal, con lo que añada cierta urgencia a una amarga lucha fiscal entre republicanos y demócratas integrantes del Congreso y de la Casa Blanca.

Biden called Hill leaders after Treasury Secretary Janet Yellen told lawmakers that the U.S. could default on its $31.4 trillion in debt in as little as 30 days. Yellen's stunning forecast piled new pressure on Hill leaders and the White House to strike a bipartisan fiscal deal pic.twitter.com/IK1mbFBGBm — いぶき (@ibuki53010508) May 1, 2023

Yellen advierte que es imperativo que el Congreso actúe para que EU no se quede sin liquidez el 1 de junio

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también señaló que es poco probable que la agencia pueda cumplir con todas las obligaciones de pago del Gobierno a "principios de junio" y agregó que el techo de la deuda podría ser vinculante el 1 de junio.

Cabe señalar que desde que alcanzó el límite legal actual 31.4 billones de dólares durante el 19 de enero, el Tesoro se ha estado salvando de un posible incumplimiento a las obligaciones diferidas, esto mediante el uso de una serie de maniobras contables especiales

La secreataria Yellen ya le informó al Congreso que el Tesoro mantendría los pagos de la deuda, las prestaciones federales, además de que realizaría otros desembolsos al menos hasta el 5 de junio, utilizando ingresos en efectivo y medidas extraordinarias de gestión de tesorería.

En su carta, Yellen señaló que: "Dadas las proyecciones actuales, es imperativo que el Congreso actúe lo antes posible para aumentar o suspender el límite de la deuda, de manera que brinde certeza a largo plazo de que el gobierno seguirá haciendo sus pagos".

Saved by the #petrodollar? Treasury Secretary #JanetYellen said the U.S. government could become unable to pay all of its bills on time as soon as June 1 if Congress doesn’t first raise the #DebtCeiling - currently about $31.4 trillion.https://t.co/JgLzyWXyyN pic.twitter.com/pM4V39Aiyf — tim anderson (@timand2037) May 1, 2023

Durante el pasado mes de abril, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una legislación que aumentó el techo de la deuda, pero nada es gratis en la vida y a cambio, se efectuaron una serie de recortes de gastos, además de que se revirtió la legislación reciente que los demócratas aprobaron siguiendo líneas partidistas.

En esa ocasión, el presidente Joe Biden criticó el proyecto de ley y aseguró que perjudicaría a las familias trabajadoras mientras beneficiaba a la industria del petróleo y el gas; además de que acusó a los republicanos de poner en peligro la economía de Estados Unidos.