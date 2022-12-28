Continúa la emergencia en Estados Unidos por históricas nevadas

En Estados Unidos continúa la emergencia por las históricas nevadas que han afectado a gran parte del país y que han dejado al menos a 60 personas fallecidas, al menos 31 en el condado de Erie, en Nueva York, incluida una atribuida a un retraso de equipos de emergencia, según el ejecutivo del condado Mark Poloncarz.

Cortes de energía superan los 150,000 clientes en la costa oeste mientras se espera una fuerte tormenta en esa región.

El pronóstico de lluvia de 5 días en todo el oeste pronostica totales de lluvia generalizados de 50 a 100 mm con focos aislados de hasta 152 mm de lluvia. El norte de California tiene precipitaciones de 100 a 177 mm de lluvia con cantidades más altas aisladas.

Millones de personas en alerta por inundaciones y vientos fuertes

Más de 5 millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones en el noroeste del Pacífico e incluye a Seattle.

Más de 10 millones de personas permanecen bajo una alerta de vientos fuertes y posiblemente vean ráfagas de viento equivalentes a un huracán de categoría 1 para este miércoles.

Estos fuertes vientos combinados con fuertes nevadas también han justificado que se emitan alertas de avalancha para partes de Idaho, Colorado y Montana.

Los automovilistas han sido criticados por no prestar atención a las advertencias sobre la "tormenta de nieve del siglo" y arriesgar sus vidas para viajar, en medio de preocupaciones de inminentes inundaciones repentinas.

Al menos 60 personas muertas por históricas nevadas

Al menos 60 personas han muerto en todo el país en varios estados de Estados Unidos, incluidos Nueva York, Colorado, Kansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Vermont y Wisconsin por históricas nevadas.

Miles de vuelos cancelados en Estados Unidos

Según el sitio de seguimiento FlightAware, alrededor de 3,000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados hasta el martes por la tarde y 3,809 se retrasaron por las históricas nevadas..

Mientras tanto, una serie de tormentas del Pacífico azotan la costa oeste con fuertes lluvias, nieve en las montañas y fuertes vientos, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más de 175,000 personas estaban sin electricidad hasta el martes por la tarde.

Una actualización final del Servicio Meteorológico Nacional muestra que Búfalo recibió otros 4.1 centímetros de nieve el martes. Esto lleva el total de nevadas del viernes a 131.8 centímetros, y el total del mes de diciembre a 164.3 centímetros.

Este sigue siendo el tercer diciembre con más nieve registrado y combinado con el segundo noviembre con más nieve, Búfalo ha recibido 104.1 centímetros esta temporada de invierno. Todos los avisos de clima invernal han expirado para el área.

El aeropuerto internacional de Búfalo permanece cerrado hasta el miércoles por la mañana y una prohibición de conducir sigue vigente para la ciudad.

Más de 4,500 vuelos de Southwest Airlines se cancelaron para este miércoles y jueves, según FlightAware, a medida que la aerolínea sigue enfrentando dificultades para restablecer el servicio por completo.

Para el miércoles, la aerolínea canceló otros 2,489 vuelos. Y el jueves, Southwest Airlines planea cancelar 2,013 vuelos adicionales, según FlightAware.

Meteorólogos advierten de potencial ciclón bomba

Y ahora, los meteorólogos advierten de un potencial "ciclón bomba", un fenómeno raro en el que la presión disminuye rápidamente y la intensidad de la tormenta aumenta rápidamente.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronosticó un respiro de temperaturas más cálidas de alrededor de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius) para el fin de semana, aunque las autoridades advirtieron que el derretimiento de la nieve podría provocar inundaciones menores.

