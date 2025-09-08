Apagón masivo en Monterrey: Esto sabemos del incendio en CFE y cuándo volverá la luz

Un apagón masivo en Monterrey ha afectado a decenas de miles de regiomontanos la tarde de este 7 de septiembre, luego de que se registrara un aparatoso incendio en una subestación clave de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si te encuentras entre los afectados, te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento sobre la causa del problema y, lo más importante, sobre el regreso de la energía eléctrica.

El incidente ocurrió a las 16:46 horas en la subestación San Bernabé, un punto neurálgico para la distribución de energía en la Zona Metropolitana Poniente de la ciudad, dejando sin suministro a miles de hogares y negocios.

¿Cuál fue la causa del apagón en Monterrey?

Según la versión oficial de la CFE, el incendio en Monterrey se originó en el transformador T2 de la subestación San Bernabé. Aunque las investigaciones continúan, la Coordinación de Comunicación de la paraestatal informó que, de acuerdo con elementos de vigilancia adscritos al área, “antes de iniciarse el incendio se escuchó un fuerte rayo”, lo que sugiere que una descarga eléctrica o un evento similar pudo haber sido el detonante de la emergencia.

Personal de bomberos de Nuevo León acudió de inmediato al lugar para sofocar las llamas, en una movilización que fue visible desde varios puntos de la ciudad.

#CFEInforma | Se registró un incendio en la subestación San Bernabé, en Monterrey, N.L., provocado por un fuerte rayo.



👷‍♂️ Nuestro personal trabaja en la zona evaluando daños y realizando maniobras para restablecer el servicio a la brevedad. pic.twitter.com/4Ov1YXXZsP — CFEmx (@CFEmx) September 8, 2025

¿Qué zonas se quedaron sin luz en Monterrey por el apagón?

La CFE detalló que el corte de luz afectó inicialmente a un total de 51 mil 875 usuarios pertenecientes a la Zona de Distribución Metropolitana Poniente de la División Golfo Norte, ¿cuáles son las principales colonias afectadas?

Monterrey

Barrio San Pedro

Mitras Poniente

Santa Clara

San Bernabé, Fomerrey 105

Privadas de Lincoln

García

Villas de Álcali

Valle de Lincoln

Paraje San José

CFE responde: ¿Cuándo se restablecerá por completo la luz?

Esta es la pregunta clave para todos los afectados. Si bien la CFE no ha proporcionado una hora exacta para la restauración del 100% del servicio, ya hay avances significativos. En su último comunicado, la Comisión informó que hasta las 19:40 horas, su personal de Distribución logró restablecer el suministro eléctrico a 39 mil 552 usuarios, lo que representa un avance del 76%.

Las cuadrillas continúan trabajando a marchas forzadas en las maniobras de recuperación para normalizar el servicio al 24% de los usuarios restantes a la brevedad posible.