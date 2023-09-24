Rescatan a bebé con más de 50 mordidas de ratas en Estados Unidos

Autoridades de Indiana, en Estados Unidos, rescataron a un bebé de apenas seis meses de edad, quien recibió más de 50 mordidas de ratas en su casa.

Oficiales de policía de la comunidad de Evansville acudieron a la residencia ubicada en la avenida Linwood el pasado 13 de septiembre por una solicitud de emergencia médica. David Schonabaum, de 31 años de edad, reportó a los agentes que su hijo tenía serias lesiones por mordidas.

¿Qué lesiones tenía el bebé mordido por ratas?

Sin embargo, los policías notaron que el pequeño bebé tenía mordidas en la frente, mejillas, nariz y en los dedos de los pies. Además, todos los dedos de la mano derecha les faltaba el músculo en la parte superior, con lo cual los huesos estaban expuestos, señaló Jonathan Helm, detective.

Los paramédicos acudieron al lugar para estabilizar el menor, quien tenía una temperatura corporal de apenas 34.1 grados Celsius, así como una oxigenación de 69%. Después fue trasladado a un hospital de Indianápolis, donde le realizaron una transfusión de sangre.

Las autoridades encontraron una infestación de roedores, debido a diversas trampas de control de plagas ubicadas en la casa, mientras que la habitación donde dormía el bebé tenía desechos de alimentos. Además, un especialista en control de plagas reportó que había basura acumulada en el patio trasero, lo cual atrae a las ratas.

¿Qué dijo uno de los detenidos por la infestación de ratas?

En el domicilio vivían David y Angel Schonabaum, padres del menor, así como Delaina Thurman, de 25 años. Las tres personas están detenidas y tiene cargos de negligencia.

Thurman admitió a la policía que el 1 de septiembre pasado, sus dos hijos, quienes vivían en dicha casa, reportaron a un profesor de la escuela que sus pies eran mordidos por ratones mientras dormían en su habitación.

El 5 de diciembre, personal del Departamento de Servicios a Menores acudió al hogar y Thurman argumentó que tenían una “cantidad normal de ratones” y rechazó que los niños fueran mordidos por roedores.

Las autoridades, al entrar a la casa el 13 de septiembre, hallaron huellas de roedores, heces y basura en los alrededores.

