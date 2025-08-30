Extorsión en CDMX: Mujer es detenida por pedir dinero para dejar pintar negocio

Una mujer fue detenida por policías de la Ciudad de México (CDMX) por su probable participación en el delito de extorsión al solicitar dinero a un hombre para dejarlo pintar la fachada de un negocio.

La captura de la mujer se realizó luego de que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la situación.

#CDMX | Elementos de la #policía turística fueron señalados por querer detener a un hombre por obstruir el paso mientras pintaba, sin embargo, presuntamente pidieron dinero para evitar arrestarlo.



👉 https://t.co/1DWnAiK5NR



📹 | @ivanramirez092 pic.twitter.com/0bxQWuBkYk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2024

Intento de extorsión en la colonia Doctores

El reporte de las autoridades indica que los hechos ocurrieron en calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

“Tras atender una solicitud ciudadana, efectivos adscritos a la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una mujer que, al parecer, le solicitó dinero a un ciudadano para permitirle pintar la fachada de un negocio, en la alcaldía Cuauhtémoc”, informó la institución.

¿Cómo fue detenida la mujer acusada de extorsión en CDMX?

Los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y prevención en el cruce de las calles Doctor Barragán y Doctor Arce, cuando fueron solicitados por un ciudadano de 36 años de edad, quien se identificó como empleado de un negocio cercano.

El denunciante refirió que, momentos antes, llegó una mujer y le solicitó dinero debido a que al exterior del local había unos andamios que utilizaban para reparar la fachada, sin contar con los permisos correspondientes, hecho por el cual, el ciudadano le entregó una parte de la cantidad solicitada y la mujer dijo que regresaría más tarde.

Al observar la presencia policial, el afectado solicitó a los policías la detención de la mujer de 28 años de edad, quien estaba unos metros más adelante. La mujer fue arrestada y presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, no sin antes leerle su cartilla de derechos de ley.

Extorsiones en México, el otro ‘impuesto’ que los comerciantes pagan a los criminales

¿Cuál es la pena por extorsión en CDMX?

El Artículo 148 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal establece que el delito de extorsión se comete cuando alguien sin derecho, por sí o por interpósita persona, haciendo algún tipo de violencia física o moral pretende obligar u obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase, para sí o para un tercero, se le aplicarán de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.

