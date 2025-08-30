Atropellan a trabajadora con 28 semanas de embarazo en Insurgentes Sur, cerca de CU

Una mujer de 25 años, con 28 semanas de gestación, fue atropellada por un motociclista mientras realizaba labores de mantenimiento en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria (CU). El presunto responsable, un joven de 27 años, fue detenido en el lugar por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

La trabajadora resultó con una posible fractura y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada, dada su condición de embarazo.

Accidente en Insurgentes Sur: atropellan a trabajadora embarazada

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Insurgentes Sur y la calle Profesor Mario de la Cueva, en la colonia Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. La mujer se encontraba junto a su equipo realizando trabajos de limpieza en la vialidad cuando fue embestida por el conductor de una motocicleta.

Inmediatamente después del percance, un testigo se acercó a los policías que patrullaban la zona y les señaló al motociclista, quien se encontraba metros más adelante. Los oficiales de la SSC le marcaron el alto al conductor y lo detuvieron en el lugar para evitar que huyera.

Trasladan a mujer embarazada atropellada en CU

Al mismo tiempo, los uniformados solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para atender a la mujer lesionada. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio y, tras una valoración inicial, diagnosticaron a la joven con una posible fractura de metatarso en el pie derecho.

Debido a su avanzado estado de embarazo, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para una valoración exhaustiva y atención médica especializada.

El motociclista de 27 años fue puesto a disposición, junto con su vehículo, ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica por el delito de lesiones.