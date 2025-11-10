¡Pequeño héroe! Niño de 12 años se lanza al mar y salva a tres personas en California

Lo que comenzó como una tranquila jornada de pesca familiar se transformó en una escena de emergencia que puso a prueba la valentía y las habilidades de un niño de apenas 12 años. Nathan Usher, originario de Oceanside, se ha convertido en el héroe californiano del momento tras rescatar a tres personas luego de la volcadura de un barco con cinco tripulantes en el puerto de esa ciudad.

De la pesca al rescate: la rápida reacción de un joven socorrista

Nathan, quien desde hace cuatro años forma parte del programa de formación para socorristas de verano en su comunidad, no dudó en actuar cuando notó que una embarcación cercana había volcado.

“Entonces una de ellas preguntó: ‘¿Con qué frecuencia hacen esto?’ Y yo le dije: ‘¿A qué te refieres?’ Ella insistió: ‘¿Con qué frecuencia rescatan a personas?’ Y yo le respondí: ‘No rescatamos personas. Somos un barco pesquero’.”, relató el joven entre risas, recordando el momento con naturalidad.

Gracias a los conocimientos adquiridos en primeros auxilios y rescate acuático, Nathan pudo auxiliar a tres de los cinco tripulantes mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia. Su entrenamiento, junto con la calma que mantuvo durante la crisis, fue clave para evitar una tragedia mayor.

Un ejemplo de preparación y solidaridad, la historia de Nathan Usher

A pesar de recibir elogios por su valentía, Nathan insiste en que no actuó solo:

“Me hace sentir muy bien, pero también me hace sentir que mucha gente piensa que yo hice la mayor parte del trabajo, cuando en realidad fueron muchas personas las que se unieron para ayudar.”, declaró el joven socorrista que desde ya se encuentra en la boca de millones de personas por su valentía.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se registraron 3 mil 960 muertes por ahogamiento durante 2024, lo que resalta la importancia de la capacitación en seguridad acuática y respuesta ante emergencias.