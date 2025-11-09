¿Una gripita? Por estas enfermedades, EU podría negarte la visa americana

El gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum que permite rechazar la emisión de la visa americana a los extranjeros que tengan ciertas enfermedades, como diabetes u obesidad.

La directiva, consultada por el medio especializado KFF Health News, instruye a funcionarios consulares a negar visas cuando consideren que los solicitantes podrían convertirse en una “carga pública”, en especial si enfrentan enfermedades crónicas o tienen avanzada edad.

Lista de padecimientos: de trastornos mentales a cáncer, las condiciones médicas que complican la solicitud

Además de enfermedades transmisibles ya revisadas años atrás, como la tuberculosis, los oficiales ahora deben evaluar padecimientos crónicos que podrían requerir costosos tratamientos. La directiva menciona:



Enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades respiratorias.

Cáncer.

Diabetes.

Enfermedades metabólicas.

Enfermedades neurológicas.

Trastornos de salud mental, entre otras.

Asimismo, la medida incluye la obesidad, debido a sus consecuencias relacionadas con asma, apnea del sueño e hipertensión.

El documento también pide valorar si el solicitante cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir por sí mismo su atención médica sin ayuda del gobierno estadounidense, evaluando proyecciones a largo plazo del costo de tratamientos.

Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial padece diabetes, en tanto que las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de causa de muerte alrededor del planeta.

Estrategia migratoria de Trump: La medida busca desalentar la entrada y aumentar las deportaciones

Este cambio forma parte de la estrategia de Trump para desalentar la migración y aumentar las deportaciones, junto con otras medidas como arrestos masivos, vetos a refugiados y límites rigurosos de entrada.

Impacto legal: La medida aplicará principalmente a quienes buscan residencia permanente en Estados Unidos

De acuerdo con Charles Wheeler, abogado de la Red de Migración Legal Católica, una organización no gubernamental, la disposición establece que la salud puede ser un foco relevante en el proceso de solicitud de visa.

Esta nueva medida aplicará a casi todos los solicitantes de visa, pero será usado principalmente en caso donde las personas podrían pedir la residencia permanente en Estados Unidos.

La nueva disposición exige contemplar incluso la salud y necesidades médicas de familiares dependientes, ampliando aún más los factores para denegar una visa.

