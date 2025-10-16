“Es parte de su deber”: Perro policía está en condición grave tras ser apuñalado en Colorado

Un perro de la Policía de Colorado Springs, Colorado, en Estados Unidos, conocido como Roam, se está recuperando tras haber sido apuñalado varias veces durante un operativo crítico realizado el miércoles 15 de octubre de 2025.

El incidente ocurrió mientras la policía respondía a un reporte por violencia doméstica en la zona noreste de la ciudad, específicamente cerca de Woodmen Road y Black Forest Road.

Héroe canino: El perro policía Roam apuñalado durante operativo por violencia doméstica

Según el Jefe de Policía Adrian Vasquez, Roam forma parte fundamental de la familia policial. “Consideramos a Roam parte de nuestra familia”, afirmó durante una conferencia de prensa. Durante el operativo, el sospechoso se había atrincherado dentro de una vivienda, lo que llevó a la llamada de refuerzo del equipo SWAT y la unidad canina.

Roam y su cuidador ingresaron a la casa con la intención de resolver pacíficamente la situación, pero el perro fue atacado con un cuchillo y sufrió heridas en el abdomen, cuello y cabeza. El jefe Vasquez destacó el vínculo especial entre los oficiales y sus perros, quienes no solo son compañeros, sino también amigos cercanos.

Earlier today, CSPD K9 Roam and his handler were dispatched to assist in an incident involving a barricaded suspect. During the encounter, K9 Roam and his officer made contact with the suspect, and in the line of duty, K9 Roam was stabbed multiple times.



He was immediately… pic.twitter.com/ItpjXWWj4G — Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) October 15, 2025

Arresto del sospechoso: La reacción tras el ataque al perro policía Roam

El sospechoso fue arrestado en el lugar, según informaron las autoridades. Los oficiales enfrentan riesgos constantes al cumplir con su juramento de proteger a la comunidad, algo subrayado por Vasquez en una conferencia de prensa: “Los oficiales se ponen en peligro todos los días; saben que es parte de su deber”, mencionó.

💔 My heart is heavy today hearing about K9 Roam from Colorado Springs Police Department. Just 18 months old — still a baby in police dog years and too young for a stab vest apparently — Roam was stabbed multiple times while helping to bring a suspect safely into custody. He… pic.twitter.com/RdozAjCiL0 — Fabulous Finn®️ (@K9Finn) October 16, 2025

Estado de salud crítico: Roam lucha por su vida tras cirugía de emergencia

Tras el ataque, Roam fue trasladado a urgencias en un centro veterinario especializado donde fue operado. La doctora Abby Sticker, que atiende al canino, informó que el estado de Roam es delicado y que las próximas 24 horas serán críticas para evaluar si logra sobrevivir.

“Si logra superar este momento, probablemente requerirá varios días hospitalizado”, añadió la veterinaria, sobre la condición del perro policía.

