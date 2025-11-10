Explosión mortal en Nueva Delhi: Tragedia cerca del Fuerte Rojo deja 8 muertos y 11 heridos

Una fuerte explosión cerca del emblemático "Fuerte Rojo" en Nueva Delhi, India, ha provocado una tragedia con al menos ocho personas fallecidas y once más heridas. El incidente ocurrió en un automóvil estacionado en una zona densamente poblada de la capital india.

Tragedia en Nueva Delhi, ¿qué ocurrió tras la explosión?

Según la policía local, el estallido se originó en un vehículo particular estacionado en las inmediaciones del Fuerte Rojo, uno de los sitios más visitados de Nueva Delhi y Patrimonio de la Humanidad. La fuerza de la explosión alcanzó a varios vehículos y mototaxis, dejando a algunos envueltos en llamas.

La policía confirmó ocho personas muertas y once heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. El Fuerte Rojo fue evacuado de manera preventiva mientras las autoridades acordonan la zona e inician una exhaustiva investigación para determinar la causa exacta de la explosión.

Aunque la causa del estallido sigue bajo investigación, se evalúa si se trató de un accidente o un artefacto, dada la gravedad de los daños y la ubicación sensible del suceso.

Historial de ataques y falsas alarmas en la capital

Nueva Delhi ha sido escenario de ataques devastadores en el pasado. En septiembre de 2008, una serie de atentados con bomba sacudieron la ciudad, dejando 30 muertos y más de cien heridos en mercados y centros financieros. Años antes, en octubre de 2005, otra serie de atentados durante el festival de Diwali causó múltiples víctimas.

Apenas en octubre de 2024, otra explosión se registró en las proximidades de una escuela secundaria en la capital, aunque en esa ocasión solo dejó daños materiales.