La pequeña Eloise Norris, de apenas dos años de edad, regresó a su hogar tras pasar ocho meses internada en el Hospital Infantil Saint Louis en Illinois, Estados Unidos. La niña fue sometida a un trasplante de corazón debido a una condición llamada taquicardia supraventricular, la cual provoca episodios de ritmo cardíaco rápido o irregular que afectan las cámaras superiores del corazón.

¿Por qué una niña en EU recibió un trasplante de corazón?

Los problemas comenzaron en diciembre del año 2024, cuando Eloise tenía 17 meses. Además de la taquicardia, sufrió de virus respiratorio sincitial, una infección que puede ser fatal para niños pequeños, así como un derrame cerebral que limitó la movilidad de su lado derecho.

Bryan Norris, padre de Eloise, contó a la cadena CNN que el trasplante se realizó en julio de 2025, a tan sólo días antes de que la niña cumpliera dos años. Desde entonces, ha enfrentado retos en su recuperación, pero muestra avances en movilidad gracias al apoyo constante de su madre Kaleigh, su hermana Phamie y toda la familia.

Niña con trasplante de corazón enfrenta nueva oportunidad

Bryan mostró gratitud hacia la familia del donante que permitió que su hija tuviera una segunda oportunidad. “No puedo agradecer lo suficiente por este regalo que les dio la oportunidad de vivir”, expresó emocionado.

La niña ya tiene fuera los puntos quirúrgicos y las vendas, aunque deberá regresar periódicamente a revisión al hospital. El padre relató que tras el alta tuvieron que quedarse tres días para un control médico, llevando consigo a Phamie, lo que les permitió a las hermanas compartir tiempo mientras Eloise se recupera.

La familia de Eloise organiza evento para ayudar con gastos médicos

Para apoyar los costos médicos derivados del trasplante de corazón y tratamientos posteriores, la familia Norris está organizando un evento benéfico a realizarse en noviembre de 2025. Bryan sueña con que a partir de ahora puedan disfrutar actividades cotidianas como ir al parque juntos, dejando atrás los momentos difíciles que vivieron.