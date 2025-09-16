¡No se lo aprendieron! Estos fueron los políticos que se equivocaron en el Grito de Independencia (VIDEO)

El Grito de Independencia es uno de los eventos más emblemáticos en México, un acto solemne que conmemora el inicio de la lucha por la libertad. Cada 15 de septiembre, miles de mexicanos, desde el Presidente de la República hasta los alcaldes de los municipios más pequeños, replican el llamado de Miguel Hidalgo.

Pero no todos se aprenden bien los nombres de los héroes, pues algunos les cambian de nombre e incluso fusionan a personajes históricos en uno solo. Aquí te presentamos un recuento de algunas de las pifias más notables que han protagonizado diversos políticos mexicanos este 2025.

“¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”: Así se equivocó Evelio Vara

El Grito de Independencia, en el municipio de Zaragoza, Coahuila, se volvió viral por un error que fusionó a dos de los héroes más grandes de la historia de México: José María Morelos y Pavón, el “Siervo de la Nación”, y Josefa Ortiz de Domínguez, la “Corregidora”. El protagonista de este lapsus fue el alcalde emanado del Partido del Trabajo (PT), Evelio Vara, quien en un momento de confusión soltó un “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”, que de inmediato se viralizó en redes sociales.

El “Leonorio Vicario” del gobernador de Puebla

Leona Vicario, la heroína independentista que financió la causa insurgente y difundió la información de los levantamientos a través de sus escritos, fue rebautizada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien durante el Grito de Independencia la llamó “Leonorio Vicario”. La pifia no solo generó comentarios en redes sociales, sino que también desató una controversia. Para intentar ocultar el error, el equipo de comunicación del gobierno de Puebla editó la grabación oficial del evento, eliminando la parte del discurso donde el gobernador se equivocaba, pero el video original ya había circulado y la edición solo sirvió para evidenciar el intento de encubrimiento, desatando más críticas.

“¡Viva Josefa Ortiz… de Pinedo!”: El error en Escárcega, Campeche

Otro error lo protagonizó el alcalde Juan Carlos Hernández Rath, de Escárcega, Campeche. Durante su discurso, cuando llegó el turno de vitorear a la Corregidora, el político no pudo recordar el apellido correcto. En un acto de improvisación terminó por pronunciar “¡Viva Josefa Ortiz… de Pinedo!”.

“Josefa María Morelos y Pavón": El error de Erasmo González

El morenista Erasmo González, alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, se sumó a la lista de pifias durante el Grito de Independencia, pues gritó: “Josefa María Morelos y Pavón”.