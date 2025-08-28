El exdiputado de Morena, Emmanuel “N”, fue detenido tras presuntamente atropellar a dos menores de edad en la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Azcapotzalco.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron al ser posible responsable de un percance vial, en el que dos menores de edad resultaron heridos tras un percance vial.

Confirman sentencia de 22 años de cárcel contra el exdiputado de Morena Benjamín Saúl Huerta.



Magistrados del Poder Judicial del Estado de #Puebla ratificaron la condena en su contra por el delito de violación en contra de un menor de edad.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/mRb9lOnzeN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2025

¿Dónde fue detenido el exdiputado de Morena en CDMX?

Personal de Centro de Comando y Control (C2) Poniente informaron a los oficiales de un percance vial en el Eje 3 Norte y la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, por lo que se aproximaron al lugar.

Cuando llegaron, observaron a un hombre y a una mujer sobre el suelo y metros adelante se encontraba una camioneta blanca, por lo que solicitaron los servicios de emergencia para que fueran revisados y descartar cualquier lesión.

Menores salieron proyectados tras ser atropellados

Los oficiales de la SSC de CDMX se entrevistaron con el joven, quien les refirió que, momentos antes, al circular a bordo de su motocicleta color azul sobre la avenida Cuitláhuac, el conductor de la camioneta los impactó, lo que ocasionó que salieran proyectados hacia el piso.

“En la alcaldía Azcapotzalco, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo al conductor de un automóvil, posible responsable de un percance vial, en el que dos menores de edad resultaron heridos”, reportó la SSC.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil (PC) que arribaron al sitio, diagnosticaron a los dos jóvenes de 16 años de edad con fractura expuesta de fémur y fractura expuesta en extremidad pélvica derecha, respectivamente, por lo que los trasladaron a un hospital para su atención médica.

En tanto, los policías detuvieron al exdiputado de Morena, Emmanuel “N”, de 35 años de edad, y junto con los vehículos asegurados, lo pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

