Se encuentran casi mil millones de pesos en cocaína flotando en el mar de Michoacán

Un cargamento masivo de aproximadamente 2.5 toneladas de presunta cocaína fue localizado y asegurado en altamar, mientras flotaba frente a las costas de Michoacán. El hallazgo, compuesto por 87 bultos recuperados del océano, tiene un valor estimado en el mercado negro que supera los 980 millones de pesos.

El decomiso se realizó como parte de las operaciones de vigilancia marítima y aérea en la costa del Pacífico mexicano, una ruta clave para el trasiego de narcóticos. En la operación participaron diversas instituciones federales, incluyendo la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El descubrimiento de la droga se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea. La carga fue localizada en el mar en dos eventos distintos pero relacionados. En una primera acción, unidades aéreas y marítimas avistaron un primer grupo de paquetes flotando. Al interceptarlos, aseguraron 47 bultos que arrojaron un peso de mil 354 kilogramos de presunta cocaína.

En seguimiento a esta misma operación y continuando con la búsqueda en la zona, se localizó una segunda carga. Este segundo hallazgo consistió en 40 bultos adicionales, los cuales tuvieron un peso de 1,196 kilogramos de cocaína. En total, se recuperaron del mar 87 paquetes.

Golpe financiero al narcotráfico en México

El cargamento de 2.5 toneladas representa un fuerte golpe financiero para las organizaciones criminales transnacionales que utilizan el corredor del Pacífico para mover droga desde Sudamérica hacia Norteamérica. Según las estimaciones de las autoridades federales, el valor de la droga en el mercado negro asciende a más de 980 millones de pesos.

Con este decomiso, se evitó la distribución y el posible consumo de aproximadamente cinco millones de dosis de esta sustancia.

La droga asegurada fue concentrada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien será el encargado de integrar las carpetas de investigación correspondientes y continuar con las diligencias legales.

Este aseguramiento se suma a una tendencia constante de decomisos en aguas nacionales. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno federal, en lo que va de la presente administración, se ha logrado la incautación de aproximadamente 51 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.