¡ATENCIÓN! Metro CDMX EN VIVO 7 de octubre: Marcha de seguridad por lluvia

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 7 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¡Que no se te olvide! La Línea 1 sigue en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, disponible como alternativa hasta que reabran el tramo en remodelación.