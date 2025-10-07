¡ATENCIÓN! Metro CDMX EN VIVO 7 de octubre: Marcha de seguridad por lluvia
¿Vas a usar el Metro CDMX para ir a tu escuela o trabajo? Antes de subir a la limusina naranja, consulta en FIA cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 7 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
¡Que no se te olvide! La Línea 1 sigue en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, disponible como alternativa hasta que reabran el tramo en remodelación.
Metro CDMX EN VIVO
Siguen problemas en Línea 3
Usuarios insisten que hay retrasos de al menos 10 minutos en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
@MetroCDMX alguien sabe porque línea tres no avanza— Gaba (@Chulett08) October 7, 2025
Estamos así hace 10 minutos y pasan y pasan a indios verdes
Mínimo digan no? pic.twitter.com/TajAZMLaso
Alerta de lluvia en la CDMX
El STC informó que, debido a la lluvia que cae en la CDMX, los trenes del Metro avanzarán con marcha lenta por razones de seguridad en las líneas:
Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025
Toma previsiones.
Retrasos en Línea 8
En la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, algunos pasajeros acusan que hay retrasos de hasta 20 minutos en el avance de los trenes. Señalan que un convoy está detenido en la estación Bellas Artes.
Se volvió a detener en bellas artes #L8 más de 20 minutos de retraso salga con una hora de anticipación!— Arq. Saban Martz (@SabanMartz) October 7, 2025
¿Qué pasa en Línea 3?
Usuarios reportan que los trenes “hacen base” en las estaciones de la Línea 3, que comprende de Indios Verdes a Universidad.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús hacen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Vale VG L3 todavía que te tardas en salir vas a empezar a hacer base.— Charly pk2 (@charly_pk2) October 7, 2025