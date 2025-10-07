Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡ATENCIÓN! Metro CDMX EN VIVO 7 de octubre: Marcha de seguridad por lluvia

¿Vas a usar el Metro CDMX para ir a tu escuela o trabajo? Antes de subir a la limusina naranja, consulta en FIA cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez
Compartir nota
Vagón del Metro CDMX de la Línea A.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 7 de octubre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¡Que no se te olvide! La Línea 1 sigue en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos. Si necesitas llegar a las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, disponible como alternativa hasta que reabran el tramo en remodelación.

Metro CDMX EN VIVO

Siguen problemas en Línea 3

Usuarios insisten que hay retrasos de al menos 10 minutos en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Alerta de lluvia en la CDMX

El STC informó que, debido a la lluvia que cae en la CDMX, los trenes del Metro avanzarán con marcha lenta por razones de seguridad en las líneas:

Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
Línea 12: Mixcoac a Tláhuac.

Retrasos en Línea 8

En la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, algunos pasajeros acusan que hay retrasos de hasta 20 minutos en el avance de los trenes. Señalan que un convoy está detenido en la estación Bellas Artes.

¿Qué pasa en Línea 3?

Usuarios reportan que los trenes “hacen base” en las estaciones de la Línea 3, que comprende de Indios Verdes a Universidad.

Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús hacen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Metro CDMXCDMX

Notas