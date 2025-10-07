Susto y pánico en la Ciudad de México (CDMX) se registró esta mañana cuando la policía capitalina fue informada sobre el hallazgo de una persona sin vida a unas cuantas calles de Paseo de la Reforma.

Y es que este martes 7 de octubre oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados de una emergencia, que terminó siendo solo un susto y hasta una broma tal vez.

Policía de CDMX recibe reporte de un cuerpo sin vida cerca de Tepito

¿Qué fue lo qué pasó? Personal de la SSC acudió a un basurero localizado en la calle Tenochtitlán y la avenida Canal del Norte, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc debido al reporte de una persona sin vida.

El hallazgo del supuesto cuerpo humano ocurrió a unas calles de una avenida principal en la CDMX y no muy lejos de la zona de Tepito y la colonia Morelos.

¿Qué encontró la policía de CDMX cerca de Reforma?

El reporte de la SSC de la CDMX indica que cuando los elementos de seguridad llegaron para verificar la situación en el lugar, se percataron que se trataba de una máscara de plástico que simulaba una cabeza humana, por lo que fue retirada de la zona.

La máscara de plástico que alertó a las autoridades pensando que era una persona sin vida estaba sobre una bolsa de plástico negra y junto a otros restos de basura como plásticos y unas cajas de cartón.

En la CDMX se han reportado otros casos parecidos en donde se alerta sobre el hallazgo de restos humanos o personas sin vida, pero han resultado ser emergencias derivadas de objetos similares encontrados.