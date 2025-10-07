Mientras dormía: mujer protagoniza choque en Calzada de Tlalpan y conductor derriba poste en Eduardo Molina

La Ciudad de México vivió una madrugada marcada por fuertes accidentes automovilísticos ocurridos en distintos puntos de la capital del país; primero una mujer protagonizó un choque en Tlalpan, y posteriormente un conductor se estrelló contra un poste en la avenida Eduardo Molina de la alcaldía Venustiano Carranza.

Estos siniestros, ocurridos durante la madrugada, dejaron una mujer lesionada, además de graves daños materiales. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron ambos incidentes ocurridos casi de manera simultánea.

Mujer choca contra parabús en Calzada de Tlalpan

Accidentes de tránsito hoy: Cerca de las 2:30 de la madrugada de este martes 7 de octubre de 2025, una mujer de aproximadamente 25 años perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un parabús ubicado sobre Calzada de Tlalpan, esto justo a la altura de la colonia Iztaccíhuatl, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba con dirección al sur cuando, al llegar al cruce con la calle Santiago, perdió el control y terminó arrollando varios señalamientos viales, vegetación del camellón y una motocicleta estacionada.

El fuerte impacto destrozó la parte frontal del automóvil, además de que provocó daños considerables en la estructura del parabús. Paramédicos del ERUM brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la mujer a un hospital cercano. Elementos de la SSC acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de retiro del vehículo siniestrado y limpieza del área.

Conductor derriba un poste tras choque en Venustiano Carranza

Minutos después, otro accidente vial se registró en la colonia Felipe Ángeles, en la alcaldía Venustiano Carranza. Un conductor de camioneta particular, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se impactó contra un poste de concreto sobre la avenida Eduardo Molina, derribándolo por completo.

Durante su recorrido, el vehículo también derribó un semáforo, varios señalamientos y hasta un puesto metálico, dejando un escenario de destrucción sobre la vialidad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor fue detenido y trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Personal de Bomberos y SSC acudió al sitio para retirar los escombros y restablecer la circulación.

Ambos incidentes reflejan la alta incidencia de accidentes nocturnos en la capital, donde la velocidad y la distracción siguen siendo factores determinantes; ¿crees que debería aumentar la vigilancia vial durante la madrugada en la CDMX?

