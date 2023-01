Explosión en Tlahuelilpan, herida que no sana tras 4 años

Se cumplen cuatro años de la explosión en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo que cobró la vida de 137 personas. Elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional continúan patrullando la zona. Habitantes intentan reactivar las actividades productivas y el comercio, y señalan tratan de olvidar este hecho que los dejo marcados.

Siguen las huellas

Elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional patrullan la zona en la llamada zona cero en San Primitivo, una maquina recorre los accesos a donde ocurrió la explosión del ducto Tula-Tuxpan, hace ya cuatro años y que dejo 137 muertos.

Los familiares de las víctimas se acercan a este lugar en Tlahuelilpan, la heridas dicen, aun no sanan.

“Yo me vine a buscarlo y si me metí por la orilla de ahí de la barda aquella me metí y llegué y pues no sé por qué pero yo llegue directamente al cuerpo de mi hijo, yo me tropecé con un cadáver y prácticamente caí de rodillas en dónde estaba mi hijo tirado”, narra con los ojos cristalinos María Eugenia Guerrero Maya, familiar de víctima en Tlahuelilpan.

María Eugenia, como varios pobladores del lugar, aseguran que sus familiares estuvieron en el lugar equivocado, azuzados y alentados por conocidos. Otros más a través de las redes sociales.

“Corrí para mí casa a buscar a mi hijo le pregunté a mi nuera de mi hijo y me dice, es que vino un amigo a invitarlo que se estaba tirando la gasolina y se vino, yo lo único que conteste es esa cosa ya explotó”, recuerda con amargura María Eugenia.

La lengua de fuego se extendía desde aquella cruz gigante a lo largo de todo el ducto Tula - Tuxpan que atraviesa justo por un terreno sobre el cual hoy solo hay terracería, ha sido recubierto a más de un metro de profundidad y están las cruces de Plácido, de Erick de Josué, algunas de las 137 víctimas que se congregaron aquella tarde noche, dicen llamados por las redes sociales.

En Tlahuelilpan los pobladores tratan de olvidar lo ocurrido, las actividades productivas y el comercio principalmente tratan de reactivar la zona y olvidar este hecho que los dejo marcados.

Sin embargo, a unos kilómetros la actividad de los huachicoleros no para, pues Tlahuelilpan cerró el año 2022 con 95 tomas clandestinas, y se ubica dentro de la región de Tula considerada entre las tres principales del país, donde más ordeñas de ductos se tienen.