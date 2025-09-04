A ocho años del feminicidio de Verónica Guadalupe Benítez Vega en Nicolás Romero, Edomex, su agresor, Luis Ángel Reyes, podría salir de prisión tras promover un amparo; la familia exige justicia y que cumpla íntegra su condena de 62 años.

El crimen ocurrió en 2017, en la comunidad de San José El Vidrio, apenas seis meses después de que ambos contrajeran matrimonio.

Feminicidio en el Edomex podría quedar impune

Verónica Guadalupe fue asesinada brutalmente a manos de quien fuera su esposo, en un hecho que estremeció a la comunidad y que fue judicializado como feminicidio, logrando una sentencia de 62 años de prisión para el responsable.

“Lupita fue lapidada, le destrozaron su rostro, ella tenía seis meses que se había casado con el feminicida, tuvieron un bebé de tres meses, le dio 17 puñaladas”, explicó....

🟣 Han pasado 8 años desde que Verónica Guadalupe Benítez Vega fue asesinada con brutalidad en Nicolás Romero.



Sin embargo, ahora, a casi una década del crimen, la familia teme que el feminicida quede en libertad bajo argumentos legales que, aseguran, revictimizan a la joven y su memoria.

“Los agravios o los alegatos que él está señalando en su demanda de amparo son infundados el hace valer que se le violentaron derechos procesales que no impugnó en su momento procesal, ya que los haga valer ahora no debieran de contar el otro que se le afectó su presunción de inocencia”, explicó....

Los familiares de Verónica han alzado la voz en busca de justicia plena. Temen que un fallo favorable al amparo permita a Luis Ángel regresar a las calles, lo que consideran un retroceso inaceptable en la lucha contra la violencia de género y una afrenta a las víctimas de feminicidio en México.

“Desgraciadamente este sujeto siempre se condujo como una persona que tenía muchos talentos que le caía bien a la gente y ella nunca nos dijo que sufría violencia”,

Recientemente tuvieron una reunión con la Fiscalía Mexiquense, en los próximos días se sabrá que determina el órgano judicial… que siga en la cárcel pagando por el feminicidio de la joven es lo único que piden los suyos.