Fuerzas armadas desatan megaoperativo en la GAM y Venustiano Carranza; dan con cabecilla de grupo

En un golpe a una de las principales células generadoras de violencia en el norte de la Ciudad de México (CDMX), fuerzas federales y capitalinas detuvieron a Felipe “N”, identificado como líder de un grupo delictivo que opera en el norte de la capital.

La captura se realizó durante la ejecución de tres órdenes de cateo simultáneas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde también fueron aprehendidos tres de sus principales colaboradores.

Durante el operativo se aseguraron más de 500 dosis de droga, armas de fuego y droga a granel. Un detalle alarmante es que el presunto líder, de 38 años, portaba un brazalete de seguridad en el tobillo, lo que indica que se encontraba bajo alguna medida cautelar mientras seguía operando.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se dio cita en el lugar al momento de la detención de presuntos colaboradores de Felipe “N”, también conocido como “El Gordo”, uno de los que se encontraba recluido en la colonia Guadalupe Insurgentes al momento de la captura.

🚨 OPERATIVO EN GUSTAVO A. MADERO



Durante un operativo conjunto en un edificio de Excélsior y Roberto Gayol, colonia Guadalupe Insurgentes, una pareja fue detenida.



Participaron agentes de inteligencia de la SSC, Fiscalía capitalina y Armada de México.



Más de 20 policías… pic.twitter.com/xCFu6SFly4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Desatan megaoperativo en CDMX: Venustiano Carranza y la GAM son intervenidas

La acción policial, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Pablo Vázquez, fue el resultado de trabajos de inteligencia que identificaron tres inmuebles utilizados para el almacenamiento y embalaje de droga. Las propiedades se ubicaban en:



La colonia Popular Rastro , en Venustiano Carranza.

, en Venustiano Carranza. Las colonias Bondojito y Guadalupe Insurgentes, en la Gustavo A. Madero.

En un despliegue coordinado de la SSC, FGJ, SEMAR y Guardia Nacional, se intervinieron las tres propiedades, deteniendo a cuatro personas: tres hombres de 38, 36 y 33 años, y una mujer de 29 años. El hombre de 38 años fue identificado como Felipe “N”, el líder de la célula.

Un arsenal de droga y armas en operativo con elementos del Ejército y Marina

En los domicilios cateados, las autoridades aseguraron una gran cantidad de narcóticos y armamento, confirmando que eran puntos clave para la distribución en la zona norte:



Más de 500 dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana.

de metanfetamina, cocaína y marihuana. Droga a granel: Medio kilogramo de metanfetamina y 1.5 kilogramos de cocaína en piedra.

Medio kilogramo de metanfetamina y 1.5 kilogramos de cocaína en piedra. Dos armas de fuego y 100 cartuchos útiles.

🚨 Cae líder narco en la #CDMX



Tras cateos en las alcaldías Venustiano Carranza y GAM, fue detenido Felipe “N”, cabecilla de una célula criminal que operaba en el norte de la capital.



También arrestaron a tres de sus colaboradores y se aseguraron más de 500 dosis de droga.… pic.twitter.com/3zH3R8wxOZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Captura de “El Gordo” en la GAM: Contaba con antecedentes penales

El cruce de información arrojó que los tres hombres detenidos cuentan con un largo historial criminal, sumando entre ellos múltiples ingresos al Sistema Penitenciario por delitos como Robo y Delitos contra la salud entre los años 2004 y 2022.

Lo más notorio es el caso del presunto líder, Felipe “N”, de 38 años, quien al momento de su detención portaba un brazalete de seguridad en el pie izquierdo, indicativo de que se encontraba bajo libertad condicional mientras presuntamente lideraba la célula criminal.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

