Otra alerta en la UNAM: Evacúan la Preparatoria 3 por amenaza de agresión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a ser escenario de clara falta de seguridad, tras las alertas registradas recientemente en diversos planteles, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), ahora la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 3 “Justo Sierra” fue objeto de una evacuación preventiva debido a una amenaza de agresión.

Según los reportes, la Preparatoria 3, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, activó sus protocolos de seguridad tras recibir una amenaza de agresión, misma que no ha sido especificada por las autoridades.

🚨 De nuevo alumnos son evacuados de un plantel de la UNAM.



Esta vez fue en la Preparatoria 3, tras una nueva amenaza de agresión.



Autoridades activaron protocolo de seguridad y desalojaron a la comunidad estudiantil. https://t.co/YpJO9JYC3k pic.twitter.com/jvHMqw7Dfk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Descartan riesgo en Preparatoria 3 tras supuesta amenaza hoy 9 de octubre

Bomberos y Protección Civil descartan algún riesgo en la Prepa 3 de la UNAM, tras la supuesta amenaza que se registró esta mañana. Indican que todo está en calma, mientras que el plantel no ha informado si se reanudarán las clases.

Escuelas que han tenido amenazas de bombas en la UNAM

La oleada de amenazas de bomba y agresiones en distintos planteles de la UNAM ocurre en un ambiente de alta tensión originado por el asesinato de un estudiante en el CCH Sur el pasado 22 de septiembre.

El pasado lunes 6 de octubre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) emitió una alerta por la supuesta presencia de un aparato explosivo en las instalaciones.

La amenaza, que se habría difundido a través de un mensaje impreso en una hoja de papel que indicaba que un artefacto se encontraba oculto en la zona de los baños del plantel. “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mamadas. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Momentos más tarde, la Preparatoria 6 y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala también vivieron momentos de angustia, pues fueron evacuados y sus clases fueron suspendidas después de que los planteles también recibieran amenazas de este tipo.

Afortunadamente, todas las amenazas fueron falsas; sin embargo, las autoridades capitalinas cuentan con al menos 19 investigaciones en curso por denuncias relacionadas con mensajes de este tipo.