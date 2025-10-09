Marchas CDMX: ¡Se prevén 36 eventos este jueves! Toma tus precauciones hoy 9 de octubre 2025

Para que los habitantes de la Ciudad de México puedan anticipar sus trayectos y evitar contratiempos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido el reporte de eventos que impactarán la movilidad urbana este jueves. Se espera una jornada dinámica con diversas marchas CDMX y actividades a lo largo del día.

Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, la jornada de este jueves tiene programados un total de 36 eventos en la capital del país, que incluyen 1 marcha, 14 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas.