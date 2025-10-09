Marchas CDMX: ¡Se prevén 36 eventos este jueves! Toma tus precauciones hoy 9 de octubre 2025
Consulta en TIEMPO REAL la situación de las calles en la capital; traemos para ti el minuto a minuto de marchas CDMX, bloqueos o manifestaciones.
Para que los habitantes de la Ciudad de México puedan anticipar sus trayectos y evitar contratiempos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido el reporte de eventos que impactarán la movilidad urbana este jueves. Se espera una jornada dinámica con diversas marchas CDMX y actividades a lo largo del día.
Según la información proporcionada por las autoridades capitalinas, la jornada de este jueves tiene programados un total de 36 eventos en la capital del país, que incluyen 1 marcha, 14 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 09 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/6YE5R2GIj5
EN VIVO
Concentraciones en la CDMX
En la alcaldía Cuauhtémoc se esperan dos puntos de reunión importantes:
09:00 horas: La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México, se dará cita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su objetivo es manifestar apoyo a las comunidades zapatistas del “Caracol 8" en el estado de Chiapas.
10:00 horas: El Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”, A.C. también se reunirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizarán un mitin para conmemorar el 16.º aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Los integrantes buscarán una audiencia con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la revisión del decreto de extinción.
Rodada ciclista
Para quienes se movilizan en el poniente de la ciudad, se debe considerar una rodada programada para la tarde:
18:00 horas: La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” comenzará su recorrido en Insurgentes No. 2342, Interior C, en la Col. Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón. La ruta de los ciclistas se dirige hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Marchas CDMX hoy 9 de octubre
La única marcha prevista para el día tendrá lugar en la alcaldía Miguel Hidalgo:
10:00 Horas: El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional, junto con la Sección 11 del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciará su recorrido desde el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional con dirección a la Secretaría de Gobernación.
.