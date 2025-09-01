¿Alguna vez has pensado en dejar de usar tu celular? En ocasiones es necesario dejarlo, por ejemplo en vacaciones o fines de semana; aunque puede ser vital para asuntos de trabajo, para estar en contacto con amigos o familiares, así como para entretenerse e informarse. Sin embargo, en Japón, un gobierno local quiere restringir el uso de dispositivos móviles.

Se trata del gobierno municipal de Toyoake, en la prefectura de Aichi, al centro del país asiático. La propuesta, primera en su tipo en dicha nación, es debatida por los legisladores, y plantea que el teléfono celular sea usado con un límite de dos horas al día.

¿Cómo será la propuesta de restringir el uso del celular en Japón?

Masafumi Koki, alcalde de Toyoake, aseguró que esta propuesta restringirá el uso del teléfono celular, pero esto no aplicará a labores de trabajo o de estudio. Añadió que se trata de una medida para invitar a los 69 mil residentes de la comunidad a gestionar mejor su tiempo.

“El límite de dos horas es simplemente una guía para alentar a los ciudadanos. Esto no significa que la ciudad limitará los derechos de sus residentes ni les impondrá obligaciones”, aseguró el mandatario local en un comunicado.

La restricción de uso del celular no contempla actividades como ver videos mientras las personas cocinan o se ejercitan, atender clases en línea o practicar para torneos de videojuegos.

Al menos 120 residentes hicieron llamadas telefónicas o enviaron correos a las autoridades locales en el periodo de consulta de la ley y el 80% de ellos no estaban de acuerdo con la propuesta. Otros pocos, no obstante, apoyan la medida.

¿Habrá multas si no cumplen con la restricción de uso del celular en Japón?

Cabe señalar que esta medida aún es una propuesta, ya que, en caso de ser aprobada por los diputados nipones, sería promulgada en octubre de 2025, no contempla sanciones en caso de incumplir la restricción en el uso de celulares.

El alcalde de Toyoake reconoció que los teléfonos inteligentes pueden ser útiles e indispensables en la vida diaria, pero también advirtió que algunos alumnos dejan de asistir a la escuela porque no quieren salir de casa sin sus celulares. Además, señaló que muchos adultos sacrifican tiempo con sus familias o de descanso por seguir usando sus celulares o tabletas.

La propuesta sugiere que alumnos de escuelas primarias dejarán de usar sus dispositivos a las 21:00 horas, en tanto que los adultos lo harán a las 22:00 horas.