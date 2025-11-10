¿Puedo sacar mi licencia si soy menor de edad? Estos son los requisitos en Edomex
¡Mucha atención! Si eres menor de edad y quieres manejar legalmente en Edomex, aquí te explicamos cómo tramitar tu licencia paso a paso y sin complicaciones.
En el Estado de México, los jóvenes de 15 a 17 años pueden tramitar la Licencia Edomex para menor de edad, un permiso provisional que les permite conducir de manera legal; este documento busca fomentar la educación vial y ofrecer una opción segura para quienes comienzan a manejar.
¿Qué tipo de Licencia Edomex puedes tramitar si eres menor de edad?
Existen dos tipos de Licencia Edomex para el menor de edad:
- Permiso tipo "A", exclusivo para jóvenes de 15 y hasta antes de cumplir 16 años.
- Permiso tipo "B", destinado a quienes tienen entre 16 y 18 años.
Ambos permisos permiten conducir únicamente para prácticas y requieren que el menor esté acompañado por un adulto responsable. Es importante mencionar que este trámite no aplica para extranjeros.
Requisitos para obtener tu Licencia Edomex menor de edad
Para tramitar tu Licencia Edomex de menor de edad, necesitas presentar:
- Acta de nacimiento certificada y CURP actualizada.
- Identificación con fotografía, como credencial escolar o pasaporte.
- Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, predial o teléfono).
- Carta responsiva firmada por el padre, madre o tutor legal con identificación vigente.
Además, el solicitante deberá aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México y presentar el comprobante de pago correspondiente.
¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex para menor de edad en 2025?
El costo actualizado de la Licencia Edomex para los menores de edad depende del tipo de permiso solicitado:
- $3 mil 420 por un año para el permiso tipo 'A' (de 15 a 16 años).
- $719 por un año o $963 por dos años para el permiso tipo 'B' (de 16 a 17 años).
¿Dónde tramitar la Licencia Edomex menor de edad?
El trámite se realiza en los módulos de licencias del Estado de México, donde podrás generar tu línea de pago y agendar la evaluación teórica. Recuerda acudir acompañado de tu padre, madre o tutor legal, ya que es un requisito indispensable.