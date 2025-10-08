VIDEO: Accidente en rueda de la fortuna en Brasil deja a hombre colgado de estructura

Una noche de terror es la que vivió un hombre durante una feria en Brasil, cuando la silla de la rueda de la fortuna en la que estaba se abrió de forma inesperada y casi cae al suelo, pero logró salvarse de la estructura metálica para evitar un impacto fatal, el accidente incluso quedó captado en video.

También una mujer que lo acompañaba sufrió el mismo susto y se aferró al asiento roto, para después ser atendida por los paramédicos locales.

VIDEO: Impactante caída en la rueda de la fortuna en Brasil

El incidente ocurrió el sábado 4 de octubre de 2025 durante la feria agrícola ExpoQuinari 2025 en el municipio de Senador Guiomard, estado de Acre. Según el Departamento de Bomberos, la mujer que estaba en la misma silla que el hombre se sostuvo para evitar caer y recibió asistencia de los cuerpos de emergencia.

Algunos testigos de lo sucedido grabaron el hecho y compartieron en redes sociales impactantes videos del hombre colgado de la rueda de la fortuna y la multitud reunida intentando ayudar.

Na noite do último sábado (04), uma Roda-Gigante instalada no Parque de Exposicões Canaã, durante a Expo Quinari. no município de Senador Guiomard localizado a cerca de 23 km de Rio Branco, AC, apresentou falhas em uma de suas cadeiras, provocando a queda repentina de uma pessoa… pic.twitter.com/GMkRJpP21I — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) October 7, 2025

Autoridades de Brasil confirman accidente en rueda de la fortuna, pero no dan detalles

El ayuntamiento organizador del evento emitió un comunicado en el que afirmó que la atracción mecánica superó todas las inspecciones necesarias antes del evento y prometió realizar una revisión nueva tras el accidente.

No se ha reportado información oficial sobre si el hombre o la mujer sufrieron heridas o recibieron atención médica ni el detalle de su estado de salud actual tras lo sucedido.

Municipio se propone evitar nuevos accidentes en juegos mecánicos

La Secretaría de Comunicación Municipal de Senador Guiomard lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con las personas implicadas. Manifestaron que, tras conocer el caso, dialogaron con el responsable del juego mecánico, quien aseguró que la rueda de la fortuna había sido inspeccionada y que el incidente involucró a adultos, pero no a menores de edad.

El área fue acordonada para realizar una inspección exhaustiva y se iniciarán medidas administrativas para prevenir que hechos similares se repitan en futuras ferias.

