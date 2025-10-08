¿Has probado una hamburguesa y después de mencionar lo deliciosa que está, te dicen que no tiene carne y en su lugar es soya o alguna otra fórmula vegana? A veces es una buena sorpresa, pero en Europa, el Parlamento quiere proteger a los productores de carne, por lo cual buscará prohibir que productos veganos usen el nombre de platillos que típicamente llevan proteína animal.

Este miércoles 8 de octubre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta que prohíbe usar frases como “hamburguesa vegana”, “salchicha vegana” o “filete vegano” para describir a productos sin carne. La votación terminó con 355 votos a favor y 247 en contra, en un intento de fortalecer la posición negociadora de los agricultores frente a las grandes empresas de la cadena alimentaria.

¿Por qué prohibir el uso de la frase “hamburguesa vegana” en Europa?

Los diputados en Europa acordaron que nombres tradicionalmente vinculados a productos cárnicos, como “hamburguesa”, “yema de huevo” o “claras de huevo”, solo podrán utilizarse en alimentos con ingredientes de origen animal. Esta regulación extenderá definiciones similares ya aplicadas a productos lácteos, que solo pueden llamarse “leche”, “queso” o “yogur” si provienen de animales.

Aunque la iniciativa partió del grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo (EPP), en sus integrantes hubo opiniones divididas. La eurodiputada Celine Imart defendió que “un filete es carne, punto” y que el uso exclusivo de estos términos protegerá a los consumidores y a la tradición gastronómica europea. Sin embargo, otros como Peter Liese expresaron que los consumidores pueden decidir por sí mismos al ver términos como “hamburguesa vegana” y pidieron no limitar estos nombres.

Cabe señalar que el proyecto aún debe negociarse con los gobiernos de los Estados miembros y la Comisión Europea antes de convertirse en ley en todo el bloque.

El debate: ¿Confunde la “hamburguesa vegana” al consumidor?

El voto generó críticas de diversos sectores. Por ejemplo, Anna Cavazzini, del Partido Verde en Alemania, calificó la discusión como “una pérdida de tiempo” ante retos globales mayores.

Por su parte, la organización alemana de protección al consumidor Verbraucherzentrale afirmó que términos como “schnitzel vegano” no confunden a los compradores, sino que los orientan mejor.

